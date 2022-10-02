В Москве простились с Борисом Моисеевым
На Троекуровском кладбище в Москве простились с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.
27 сентября, 16:44Умер Борис Моисеев
Проститься с артистом пришли звезды шоу-бизнеса, поклонники его творчества, друзья и коллеги. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики с надписью: "С любовью, Ваш Б. Моисеев". В начале церемонии прощания прозвучали песни Моисеева.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
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Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище.
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Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
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Певицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
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Актриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым у траурного зала на Троекуровском кладбище.
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Певец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым у траурного зала на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище.
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Женщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Сергей Пенкин (в центре) на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
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Певец Сергей Пенкин (в центре) на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
1 из 7
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
2 из 7
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище.
3 из 7
Певицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
4 из 7
Актриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
5 из 7
Певец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым у траурного зала на Троекуровском кладбище.
6 из 7
Женщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище.
7 из 7
Певец Сергей Пенкин (в центре) на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.