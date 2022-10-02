https://crimea.ria.ru/20221002/v-moskve-prostilis-s-borisom-moiseevym-1124691770.html

В Москве простились с Борисом Моисеевым

В Москве простились с Борисом Моисеевым - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В Москве простились с Борисом Моисеевым

В Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T14:52

2022-10-02T14:52

2022-10-02T14:52

утраты

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.Проститься с артистом пришли звезды шоу-бизнеса, поклонники его творчества, друзья и коллеги. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики с надписью: "С любовью, Ваш Б. Моисеев". В начале церемонии прощания прозвучали песни Моисеева.Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.

https://crimea.ria.ru/20220927/umer-boris-moiseev-1124641878.html

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2022

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утраты, культура