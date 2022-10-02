Рейтинг@Mail.ru
В Москве простились с Борисом Моисеевым - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221002/v-moskve-prostilis-s-borisom-moiseevym-1124691770.html
В Москве простились с Борисом Моисеевым
В Москве простились с Борисом Моисеевым - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В Москве простились с Борисом Моисеевым
В Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T14:52
2022-10-02T14:52
утраты
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124691579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10b6c1cf9a2455d86f8373432d410688.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.Проститься с артистом пришли звезды шоу-бизнеса, поклонники его творчества, друзья и коллеги. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики с надписью: "С любовью, Ваш Б. Моисеев". В начале церемонии прощания прозвучали песни Моисеева.Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.
https://crimea.ria.ru/20220927/umer-boris-moiseev-1124641878.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124691579_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d244d75afee28acb8eefe23b33042dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, культура
В Москве простились с Борисом Моисеевым

На Троекуровском кладбище в Москве простились с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым

14:52 02.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрощание с Борисом Моисеевым
Прощание с Борисом Моисеевым - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:44
Умер Борис Моисеев
Проститься с артистом пришли звезды шоу-бизнеса, поклонники его творчества, друзья и коллеги. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики с надписью: "С любовью, Ваш Б. Моисеев". В начале церемонии прощания прозвучали песни Моисеева.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
1 из 7
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
2 из 7
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
3 из 7
Певицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
4 из 7
Актриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым у траурного зала на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
5 из 7
Певец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым у траурного зала на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
6 из 7
Женщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Сергей Пенкин (в центре) на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
Прощание с Борисом Моисеевым
7 из 7
Певец Сергей Пенкин (в центре) на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 7
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 7
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 7
Певицы, сестры Елена и Татьяна Зайцевы на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 7
Актриса Клара Новикова на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 7
Певец Александр Буйнов на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым у траурного зала на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 7
Женщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 7
Певец Сергей Пенкин (в центре) на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец и танцовщик, заслуженный артист России. Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон". Он один из первых певцов нетрадиционной ориентации в России, совершивших каминг-аут.
УтратыКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Кадыров рассказал о новой тактике чеченских подразделений в ДНР
16:47Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
16:35В центре Севастополя прозвучал хлопок
16:30МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов
16:14На "Северном потоке 1" прекратилась утечка газа
15:56Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда
15:32В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
15:14В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*
14:52В Москве простились с Борисом Моисеевым
14:38Более 35 сотрудников СБУ уничтожено в ходе удара в Днепропетровске - МО
14:21ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
14:03Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
13:29В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой
13:07Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ
13:01Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
12:37В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю
12:11В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников
11:50ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе
11:28В центре Симферополя с понедельника на пять месяцев ограничат движение
11:10Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174
Лента новостейМолния