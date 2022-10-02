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МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов
МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов - РИА Новости Крым, 02.10.2022
МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов
МВД по Крыму начало проверку видео с участием победительницы крымского конкурса "Миссис Крыма - 2022" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. МВД по Крыму начало проверку видео с участием победительницы крымского конкурса "Миссис Крыма - 2022" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона калина", сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов"."В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в комментарии РИА Новости Крым председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь Ольгу Валееву к ответственности за экстремизм, поскольку исполненная ей композиция была неофициальным гимном украинских националистов во времена нацистской оккупации, а сейчас ее поют украинские неонацисты.
https://crimea.ria.ru/20221002/v-gossovete-rk-trebuyut-zhestko-nakazat-missis-kryma-za-gimn-oun-i-upa-1124692162.html
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РИА Новости Крым
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МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов

МВД начало проверку после видео исполнения песни украинских нацбатов "миссис Крыма"

16:30 02.10.2022 (обновлено: 16:32 02.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Полиция шеврон
Полиция шеврон - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. МВД по Крыму начало проверку видео с участием победительницы крымского конкурса "Миссис Крыма - 2022" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона калина", сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".
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"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь Ольгу Валееву к ответственности за экстремизм, поскольку исполненная ей композиция была неофициальным гимном украинских националистов во времена нацистской оккупации, а сейчас ее поют украинские неонацисты.
 
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