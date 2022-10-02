https://crimea.ria.ru/20221002/mvd-proveryaet-ispolnenie-missis-kryma-pesni-ukrainskikh-natsbatov-1124693239.html

МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов

МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов - РИА Новости Крым, 02.10.2022

МВД проверяет исполнение "миссис Крыма" песни украинских нацбатов

МВД по Крыму начало проверку видео с участием победительницы крымского конкурса "Миссис Крыма - 2022" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T16:30

2022-10-02T16:30

2022-10-02T16:32

крым

мвд по республике крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/71/1117757196_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_7f41dd00631bc0b78a489edfb8ecb20e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. МВД по Крыму начало проверку видео с участием победительницы крымского конкурса "Миссис Крыма - 2022" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона калина", сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов"."В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в комментарии РИА Новости Крым председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь Ольгу Валееву к ответственности за экстремизм, поскольку исполненная ей композиция была неофициальным гимном украинских националистов во времена нацистской оккупации, а сейчас ее поют украинские неонацисты.

https://crimea.ria.ru/20221002/v-gossovete-rk-trebuyut-zhestko-nakazat-missis-kryma-za-gimn-oun-i-upa-1124692162.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, общество