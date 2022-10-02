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В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой
В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой
"Миссис Крым – 2022" Ольгой Валеевой, которая стала фигуранткой скандала после исполнения песни "Червона калина", должна заняться полиция, считает Депутат... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T13:29
2022-10-02T13:30
общество
происшествия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. "Миссис Крым – 2022" Ольгой Валеевой, которая стала фигуранткой скандала после исполнения песни "Червона калина", должна заняться полиция, считает Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов.Член комиссии нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьев назвал поступок женщины "актом гражданского самоубийства".
https://crimea.ria.ru/20220914/v-bakhchisarae-sud-nakazal-uchastnikov-svadby-za-natsistskie-pesni-1124497440.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, происшествия, мнения
В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой

В ГД призвали полицию заняться "миссис Крым" Валеевой за исполнение песни "Червона калина"

13:29 02.10.2022 (обновлено: 13:30 02.10.2022)
 
© Фото со страницы Ольги Dалеевой в InstagramМиссис Крыма 2022 года Ольга Валеева
Миссис Крыма 2022 года Ольга Валеева
© Фото со страницы Ольги Dалеевой в Instagram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. "Миссис Крым – 2022" Ольгой Валеевой, которая стала фигуранткой скандала после исполнения песни "Червона калина", должна заняться полиция, считает Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов.
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"За это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше. Пускай решают органы, а гражданское общество, надеюсь, уже прореагировало", - сказал Ивлев изданию "Подъем".
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"Мы знаем крылатое выражение: "красота спасет мир". Сложный вопрос, что это: глупость или предательство? Подобные выходки вызывают уже не удивление, а раздражение и осуждение. Я считаю, что это акт гражданского самоубийства — циничного, подлого и хамского издевательства над подвигом защитников русского мира. Этот инцидент на ее совести и ответственности", - сказал парламентарий радиостанции "Говорит Москва".
 
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