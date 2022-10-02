https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-otreagirovali-na-skandal-vokrug-video-s-missis-krym-valeevoy-1124690747.html

В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой

В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой

"Миссис Крым – 2022" Ольгой Валеевой, которая стала фигуранткой скандала после исполнения песни "Червона калина", должна заняться полиция, считает Депутат... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T13:29

2022-10-02T13:29

2022-10-02T13:30

общество

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. "Миссис Крым – 2022" Ольгой Валеевой, которая стала фигуранткой скандала после исполнения песни "Червона калина", должна заняться полиция, считает Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов.Член комиссии нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьев назвал поступок женщины "актом гражданского самоубийства".

https://crimea.ria.ru/20220914/v-bakhchisarae-sud-nakazal-uchastnikov-svadby-za-natsistskie-pesni-1124497440.html

https://crimea.ria.ru/20220824/didzhey-kafe-v-krymu-zaplatit-40-tysyach-za-pesnyu-v-podderzhku-neonatsistov-1124281055.html

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общество, происшествия, мнения