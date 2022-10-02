В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой
В ГД призвали полицию заняться "миссис Крым" Валеевой за исполнение песни "Червона калина"
13:29 02.10.2022 (обновлено: 13:30 02.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. "Миссис Крым – 2022" Ольгой Валеевой, которая стала фигуранткой скандала после исполнения песни "Червона калина", должна заняться полиция, считает Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов.
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"За это надо наказывать. И прецеденты в Крыму есть. Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше. Пускай решают органы, а гражданское общество, надеюсь, уже прореагировало", - сказал Ивлев изданию "Подъем".
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