https://crimea.ria.ru/20221002/chislo-pogibshikh-na-stadione-v-indonezii-uvelichilos-do-174-1124689640.html

Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174

Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174

Количество погибших в результате паники и давки на стадионе в индонезийском Маланге выросло до 174 человек, сообщает Associated Press. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T11:10

2022-10-02T11:10

2022-10-02T11:10

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате паники и давки на стадионе в индонезийском Маланге выросло до 174 человек, сообщает Associated Press.Беспорядки вспыхнули в субботу вечером, когда местная футбольная команда "Арема" проиграла клубу "Персебайе" со счетом 3:2. После финального свистка зрители выбежали на поле, полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков. В результате началась паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Беспорядки распространились за пределы стадиона, где были опрокинуты и подожжены по меньшей мере пять полицейских машин.Ранее сообщалось о 129 жертвах. По данным властей, в больницах находятся более 100 раненных, 11 из них - в тяжелом состоянии.Международная федерация футбола (FIFA) запросила отчет по трагедии.Президент Индонезии Джоко Видодо приказал временно приостановить чемпионат Индонезии по футболу до завершения расследования.

https://crimea.ria.ru/20221002/okolo-130-chelovek-pogibli-v-davke-na-stadione-v-indonezii-1124689040.html

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в мире, происшествия