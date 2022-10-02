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Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174
Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174
Количество погибших в результате паники и давки на стадионе в индонезийском Маланге выросло до 174 человек, сообщает Associated Press. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T11:10
2022-10-02T11:10
2022-10-02T11:10
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате паники и давки на стадионе в индонезийском Маланге выросло до 174 человек, сообщает Associated Press.Беспорядки вспыхнули в субботу вечером, когда местная футбольная команда "Арема" проиграла клубу "Персебайе" со счетом 3:2. После финального свистка зрители выбежали на поле, полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков. В результате началась паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Беспорядки распространились за пределы стадиона, где были опрокинуты и подожжены по меньшей мере пять полицейских машин.Ранее сообщалось о 129 жертвах. По данным властей, в больницах находятся более 100 раненных, 11 из них - в тяжелом состоянии.Международная федерация футбола (FIFA) запросила отчет по трагедии.Президент Индонезии Джоко Видодо приказал временно приостановить чемпионат Индонезии по футболу до завершения расследования.
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия
Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174
AP: Число жертв трагедии на футбольном стадионе в Индонезии увеличилось до 174
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым.
Количество погибших в результате паники и давки на стадионе в индонезийском Маланге выросло до 174 человек, сообщает Associated Press
.
Беспорядки вспыхнули в субботу вечером, когда местная футбольная команда "Арема" проиграла клубу "Персебайе" со счетом 3:2. После финального свистка зрители выбежали на поле, полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков. В результате началась паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Беспорядки распространились за пределы стадиона, где были опрокинуты и подожжены по меньшей мере пять полицейских машин.
Ранее сообщалось о 129 жертвах. По данным властей, в больницах находятся более 100 раненных, 11 из них - в тяжелом состоянии.
Международная федерация футбола (FIFA) запросила отчет по трагедии.
Президент Индонезии Джоко Видодо приказал временно приостановить чемпионат Индонезии по футболу до завершения расследования.