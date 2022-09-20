https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

Хотим в Россию. Незамедлительно

Хотим в Россию. Незамедлительно - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Хотим в Россию. Незамедлительно

19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T18:49

2022-09-20T18:49

2022-09-20T19:01

новая жизнь на освобожденных территориях

политика

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общество

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19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.Первой с инициативой незамедлительно провести референдум выступила Общественная палата Луганской Народной Республики. Спустя несколько часов Общественная палата ДНР обратилась к главе региона Денису Пушилину. 20 сентября инициативу поддержали в Херсонской и Запорожской областях.Новая реальность новых территорий >>Практически тут же власти этих регионов выпустили соответствующие документы – где законы, где указы, – с датами. С 23 по 27 сентября Донбасс, Херсонщина и Запорожье голосуют за будущее.Почему незамедлительно? Если эти регионы становятся российской территорией, значит, российские войска оттуда не уйдут. И любой "хаймерс" уже будет расцениваться как нападение на Россию.В Донбассе, Херсоне и Запорожье люди хотят простых вещей – стабильности и безопасности. Прямо сейчас. И они хотят защиты.Затишье громко завершилосьИдея о вхождении в состав России на Донбассе родилась не сегодня. Ей уже восемь лет. Она ждала своего часа. Требовала определенной процедуры. Для начала — признания независимости. Об этом власти ЛДНР попросили Россию в середине февраля. 21 февраля 2022 года президент Путин подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав РФ. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.Затем вопрос о референдуме начали озвучивать власти всех четырех регионов. Заявляли о готовности, своевременности и важности. Но потом наступало затишье. То ли ждали реакции центра, то ли подходящего момента. До этого дня последним о референдуме из представителей российской власти говорил Андрей Турчак, ссылаясь на опрос. Это было две недели назад. Он тогда сказал, что референдумы обязательно состоятся в текущем году. И добавил, что правильно было бы провести их 4 ноября – в день Народного единства. Но план, видимо, поменялся. И стремительно.После осенних событий на Харьковском направлении люди на освобожденных территориях испугались. Страх, что Россия может уйти, поборол сомнения даже не определившихся, и тех, кто поддерживал Украину.Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос >>Таким образом, от заявлений территорий до начала референдума – три дня. (Крымский референдум подготовили за десять.) На самом деле, подготовка велась. Иногда о ней открыто сообщали, иногда она не афишировалась. Возможно, чтобы не навредить людям на этих территориях. Отсюда и затишье. Которое сегодня громко завершилось.Крым готов помогатьПо мнению главы общественной палаты Крыма Александра Форманчука, процедуру изменения статуса регионов стоит провести по аналогии с Крымом."Проводить референдумы надо, следуя крымским традициям, в сжатые сроки, учитывая обстрелы со стороны украинских националистов", - убежден он.Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах >>Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что республика готова оказать всю необходимую помощь на этапе подготовки и организации, а также для обеспечения безопасности.Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова, рассказала вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.Де-факто они уже РоссияЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал о референдумах в своем ТГ-канале так: "После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".Турчак, давно занимавшийся темой референдумов, сказал так: "Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательно пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия".Но Запад это не примет. "Референдум спровоцирует небывалую истерику киевского режима и приведет в бешенство его западных кураторов, поэтому важно обеспечить безопасность населения территорий", - заявил член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик.Это он про будущее время погорячился. Реакция пошла тут же, однозначная, со всех сторон, похлеще, чем была по Крыму. Не признаем, накажем Россию (мало пытались наказать в последние месяцы и годы?), поможем Украине – посыпались заявления Киева и западных лидеров. Макрон тут же начал запрашивать разговор с Путиным.Чей ЧелябинскЗакрепление статуса субъектов России за новыми регионами станет точкой невозврата. Территориальная целостность страны обозначена в поправках к Конституции, за которые мы голосовали. Больше этот вопрос не будет в повестке переговоров. Ни с кем. Это значит, что разговоры о том, чей Донбасс, станут равны рассуждению, чей Челябинск. Не обсуждается.Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы >>Кроме того, если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный.Похоже, Россия к этому готова. Это видно и из поправок, принятых сегодня Госдумой, о введении в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Пути назад нет.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendumy-na-donbasse-i-osvobozhdennykh-territoriyakh-ekspert-nazval-tseli-1124561438.html

https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html

https://crimea.ria.ru/20220920/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-sdelal-zayavlenie-po-referendumu-1124559792.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, херсонская область, запорожская область, крым, общество