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Хотим в Россию. Незамедлительно - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html
Хотим в Россию. Незамедлительно
Хотим в Россию. Незамедлительно - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Хотим в Россию. Незамедлительно
19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T18:49
2022-09-20T19:01
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
херсонская область
запорожская область
крым
общество
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19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.Первой с инициативой незамедлительно провести референдум выступила Общественная палата Луганской Народной Республики. Спустя несколько часов Общественная палата ДНР обратилась к главе региона Денису Пушилину. 20 сентября инициативу поддержали в Херсонской и Запорожской областях.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;Практически тут же власти этих регионов выпустили соответствующие документы – где законы, где указы, – с датами. С 23 по 27 сентября Донбасс, Херсонщина и Запорожье голосуют за будущее.Почему незамедлительно? Если эти регионы становятся российской территорией, значит, российские войска оттуда не уйдут. И любой "хаймерс" уже будет расцениваться как нападение на Россию.В Донбассе, Херсоне и Запорожье люди хотят простых вещей – стабильности и безопасности. Прямо сейчас. И они хотят защиты.Затишье громко завершилосьИдея о вхождении в состав России на Донбассе родилась не сегодня. Ей уже восемь лет. Она ждала своего часа. Требовала определенной процедуры. Для начала — признания независимости. Об этом власти ЛДНР попросили Россию в середине февраля. 21 февраля 2022 года президент Путин подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав РФ. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.Затем вопрос о референдуме начали озвучивать власти всех четырех регионов. Заявляли о готовности, своевременности и важности. Но потом наступало затишье. То ли ждали реакции центра, то ли подходящего момента. До этого дня последним о референдуме из представителей российской власти говорил Андрей Турчак, ссылаясь на опрос. Это было две недели назад. Он тогда сказал, что референдумы обязательно состоятся в текущем году. И добавил, что правильно было бы провести их 4 ноября – в день Народного единства. Но план, видимо, поменялся. И стремительно.После осенних событий на Харьковском направлении люди на освобожденных территориях испугались. Страх, что Россия может уйти, поборол сомнения даже не определившихся, и тех, кто поддерживал Украину.Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос &gt;&gt;Таким образом, от заявлений территорий до начала референдума – три дня. (Крымский референдум подготовили за десять.) На самом деле, подготовка велась. Иногда о ней открыто сообщали, иногда она не афишировалась. Возможно, чтобы не навредить людям на этих территориях. Отсюда и затишье. Которое сегодня громко завершилось.Крым готов помогатьПо мнению главы общественной палаты Крыма Александра Форманчука, процедуру изменения статуса регионов стоит провести по аналогии с Крымом."Проводить референдумы надо, следуя крымским традициям, в сжатые сроки, учитывая обстрелы со стороны украинских националистов", - убежден он.Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах &gt;&gt;Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что республика готова оказать всю необходимую помощь на этапе подготовки и организации, а также для обеспечения безопасности.Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова, рассказала вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.Де-факто они уже РоссияЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал о референдумах в своем ТГ-канале так: "После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".Турчак, давно занимавшийся темой референдумов, сказал так: "Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательно пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия".Но Запад это не примет. "Референдум спровоцирует небывалую истерику киевского режима и приведет в бешенство его западных кураторов, поэтому важно обеспечить безопасность населения территорий", - заявил член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик.Это он про будущее время погорячился. Реакция пошла тут же, однозначная, со всех сторон, похлеще, чем была по Крыму. Не признаем, накажем Россию (мало пытались наказать в последние месяцы и годы?), поможем Украине – посыпались заявления Киева и западных лидеров. Макрон тут же начал запрашивать разговор с Путиным.Чей ЧелябинскЗакрепление статуса субъектов России за новыми регионами станет точкой невозврата. Территориальная целостность страны обозначена в поправках к Конституции, за которые мы голосовали. Больше этот вопрос не будет в повестке переговоров. Ни с кем. Это значит, что разговоры о том, чей Донбасс, станут равны рассуждению, чей Челябинск. Не обсуждается.Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы &gt;&gt;Кроме того, если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный.Похоже, Россия к этому готова. Это видно и из поправок, принятых сегодня Госдумой, о введении в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Пути назад нет.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
https://crimea.ria.ru/20220920/referendumy-na-donbasse-i-osvobozhdennykh-territoriyakh-ekspert-nazval-tseli-1124561438.html
https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html
https://crimea.ria.ru/20220920/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-sdelal-zayavlenie-po-referendumu-1124559792.html
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политика, херсонская область, запорожская область, крым, общество

Хотим в Россию. Незамедлительно

18:49 20.09.2022 (обновлено: 19:01 20.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБаннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе
Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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19 сентября республики Донбасса, а утром 20-го – Херсонская и Запорожская области потребовали от местных властей незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
Первой с инициативой незамедлительно провести референдум выступила Общественная палата Луганской Народной Республики. Спустя несколько часов Общественная палата ДНР обратилась к главе региона Денису Пушилину. 20 сентября инициативу поддержали в Херсонской и Запорожской областях.
Новая реальность новых территорий >>
Практически тут же власти этих регионов выпустили соответствующие документы – где законы, где указы, – с датами. С 23 по 27 сентября Донбасс, Херсонщина и Запорожье голосуют за будущее.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
Почему незамедлительно? Если эти регионы становятся российской территорией, значит, российские войска оттуда не уйдут. И любой "хаймерс" уже будет расцениваться как нападение на Россию.
В Донбассе, Херсоне и Запорожье люди хотят простых вещей – стабильности и безопасности. Прямо сейчас. И они хотят защиты.

Затишье громко завершилось

Идея о вхождении в состав России на Донбассе родилась не сегодня. Ей уже восемь лет. Она ждала своего часа. Требовала определенной процедуры. Для начала — признания независимости. Об этом власти ЛДНР попросили Россию в середине февраля. 21 февраля 2022 года президент Путин подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав РФ. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Затем вопрос о референдуме начали озвучивать власти всех четырех регионов. Заявляли о готовности, своевременности и важности. Но потом наступало затишье. То ли ждали реакции центра, то ли подходящего момента. До этого дня последним о референдуме из представителей российской власти говорил Андрей Турчак, ссылаясь на опрос. Это было две недели назад. Он тогда сказал, что референдумы обязательно состоятся в текущем году. И добавил, что правильно было бы провести их 4 ноября – в день Народного единства. Но план, видимо, поменялся. И стремительно.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
15:27Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели
После осенних событий на Харьковском направлении люди на освобожденных территориях испугались. Страх, что Россия может уйти, поборол сомнения даже не определившихся, и тех, кто поддерживал Украину.
"Основная причина, по которой это желание резко возникло, — из России российские войска не уйдут. Даже те люди, которые до этого момента были за Украину или как-то не определились, для них самое страшное наказание – если их вышлют на Украину. Поэтому даже они собираются пойти и проголосовать за вступление в Россию – это какая-то определенность своего статуса, гарантия безопасности", — высказал свое предположение РИА Новости Крым депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.
Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос >>
Таким образом, от заявлений территорий до начала референдума – три дня. (Крымский референдум подготовили за десять.) На самом деле, подготовка велась. Иногда о ней открыто сообщали, иногда она не афишировалась. Возможно, чтобы не навредить людям на этих территориях. Отсюда и затишье. Которое сегодня громко завершилось.

Крым готов помогать

По мнению главы общественной палаты Крыма Александра Форманчука, процедуру изменения статуса регионов стоит провести по аналогии с Крымом.
"Проводить референдумы надо, следуя крымским традициям, в сжатые сроки, учитывая обстрелы со стороны украинских националистов", - убежден он.
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах >>
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что республика готова оказать всю необходимую помощь на этапе подготовки и организации, а также для обеспечения безопасности.
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
10:57
Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе
Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова, рассказала вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.

"Наша избирательная комиссия готова организовать участки для голосования людям из Луганской и Донецкой народных республик и, конечно, людям с освобожденных территорий", — сообщила во вторник вице-спикер.

Де-факто они уже Россия

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал о референдумах в своем ТГ-канале так: "После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты".
Турчак, давно занимавшийся темой референдумов, сказал так: "Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательно пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории - уже Россия".
Празднование Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
12:43Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить
Но Запад это не примет. "Референдум спровоцирует небывалую истерику киевского режима и приведет в бешенство его западных кураторов, поэтому важно обеспечить безопасность населения территорий", - заявил член международного комитета Госдумы Дмитрий Белик.
Это он про будущее время погорячился. Реакция пошла тут же, однозначная, со всех сторон, похлеще, чем была по Крыму. Не признаем, накажем Россию (мало пытались наказать в последние месяцы и годы?), поможем Украине – посыпались заявления Киева и западных лидеров. Макрон тут же начал запрашивать разговор с Путиным.

Чей Челябинск

Закрепление статуса субъектов России за новыми регионами станет точкой невозврата. Территориальная целостность страны обозначена в поправках к Конституции, за которые мы голосовали. Больше этот вопрос не будет в повестке переговоров. Ни с кем. Это значит, что разговоры о том, чей Донбасс, станут равны рассуждению, чей Челябинск. Не обсуждается.
Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы >>
Кроме того, если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный.
"А это уже совсем другая история. В случае войны ситуация совершенно по-другому пойдет и для Украины, и для западных стран. Они сразу почувствуют очень большую разницу между тем, что было, и тем, что будет", — убежден Матвейчев.
Наглядная агитация на улицах Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
13:09Новая жизнь на освобожденных территориях
Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму
Похоже, Россия к этому готова. Это видно и из поправок, принятых сегодня Госдумой, о введении в УК понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Пути назад нет.
 
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