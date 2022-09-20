https://crimea.ria.ru/20220920/gosduma-odobrila-popravki-o-nakazanii-za-dezertirstvo-i-maroderstvo-1124560826.html

Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство

Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство

Госдума одобрила ряд поправок в законодательство РФ, в частности о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время",... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T14:12

2022-09-20T14:12

2022-09-20T14:15

российская федерация (россия, рф)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Госдума одобрила ряд поправок в законодательство РФ, в частности о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство, пишет РИА Новости по итогам пленарного заседания во вторник.Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".Поправка о наказании за дезертирство или неявку на военную службу предполагает до 10 лет лишения свободы:Еще две поправки в УК устанавливают ограничение свободы до пяти лет за уничтожение оружия в военное время и до 15 лет – за мародерство в период военного положения.Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.Текст поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство ранее в ГД внесли депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий и сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.

https://crimea.ria.ru/20220920/v-gd-vnesli-popravki-o-lishenii-svobody-za-dezertirstvo-i-neyavku-na-sluzhbu-1124559682.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), закон и право