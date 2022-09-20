https://crimea.ria.ru/20220920/yurist-razyasnil-pravila-prizyva-na-voennye-sbory-1124566091.html

Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы

Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы

Неявка в военкомат для прохождения военных сборов грозит россиянам уголовной ответственностью и розыском, поэтому, человек обязан отреагировать на повестку,... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T17:44

2022-09-20T17:44

2022-09-20T18:11

закон и право

российская федерация (россия, рф)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Неявка в военкомат для прохождения военных сборов грозит россиянам уголовной ответственностью и розыском, поэтому, человек обязан отреагировать на повестку, даже если не может участвовать в сборах. Об этом со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова пишет "Лента.ру".Во вторник Госдума одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности, о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".Поправка о наказании за дезертирство или неявку на военную службу предполагает до 10 лет лишения свободы, а призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.По словам Черноусова, последний пункт относится к тем, кто отслужил в армии или имеет необходимую специальность."Они будут обязаны явиться на сборы в случае необходимости", – сказал эксперт и добавил, что по закону о всеобщей воинской обязанности призванные на военные сборы, проходят подготовку, а потом могут быть направлены в места боевых действий.Черноусов допускает, что у мужчины могут быть уважительные причины, чтобы не проходить сборы, например, заболевание, но при получении повестки рекомендует все же явиться в военкомат.Кроме того, он отметил необходимость дополнить закон, прописав в нем категории годных и не годных для прохождения военных сборов граждан, а также процесс проведения проверок и условий для возбуждения уголовных дел.

https://crimea.ria.ru/20220731/novaya-morskaya-doktrina-chto-zhdet-chernomorskiy-flot-i-krym-1124014623.html

https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, российская федерация (россия, рф), армия и флот