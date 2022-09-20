https://crimea.ria.ru/20220920/yurist-razyasnil-pravila-prizyva-na-voennye-sbory-1124566091.html
Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
Неявка в военкомат для прохождения военных сборов грозит россиянам уголовной ответственностью и розыском, поэтому, человек обязан отреагировать на повестку,... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T17:44
2022-09-20T17:44
2022-09-20T18:11
закон и право
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Неявка в военкомат для прохождения военных сборов грозит россиянам уголовной ответственностью и розыском, поэтому, человек обязан отреагировать на повестку, даже если не может участвовать в сборах. Об этом со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова пишет "Лента.ру".Во вторник Госдума одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности, о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".Поправка о наказании за дезертирство или неявку на военную службу предполагает до 10 лет лишения свободы, а призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.По словам Черноусова, последний пункт относится к тем, кто отслужил в армии или имеет необходимую специальность."Они будут обязаны явиться на сборы в случае необходимости", – сказал эксперт и добавил, что по закону о всеобщей воинской обязанности призванные на военные сборы, проходят подготовку, а потом могут быть направлены в места боевых действий.Черноусов допускает, что у мужчины могут быть уважительные причины, чтобы не проходить сборы, например, заболевание, но при получении повестки рекомендует все же явиться в военкомат.Кроме того, он отметил необходимость дополнить закон, прописав в нем категории годных и не годных для прохождения военных сборов граждан, а также процесс проведения проверок и условий для возбуждения уголовных дел.
https://crimea.ria.ru/20220731/novaya-morskaya-doktrina-chto-zhdet-chernomorskiy-flot-i-krym-1124014623.html
https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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закон и право, российская федерация (россия, рф), армия и флот
Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
Адвокат Черноусов рассказал, что делать при получении повестки на военные сборы
17:44 20.09.2022 (обновлено: 18:11 20.09.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым.
Неявка в военкомат для прохождения военных сборов грозит россиянам уголовной ответственностью и розыском, поэтому, человек обязан отреагировать на повестку, даже если не может участвовать в сборах. Об этом со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова пишет "Лента.ру".
Во вторник Госдума одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности, о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", а также о наказании за дезертирство и мародерство. Отныне в ряде пунктов УК слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
Поправка о наказании за дезертирство или неявку на военную службу предполагает до 10 лет лишения свободы, а призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.
По словам Черноусова, последний пункт относится к тем, кто отслужил в армии или имеет необходимую специальность.
"Они будут обязаны явиться на сборы в случае необходимости", – сказал эксперт и добавил, что по закону о всеобщей воинской обязанности призванные на военные сборы, проходят подготовку, а потом могут быть направлены в места боевых действий.
Черноусов допускает, что у мужчины могут быть уважительные причины, чтобы не проходить сборы, например, заболевание, но при получении повестки рекомендует все же явиться в военкомат.
"В таком случае, когда приходит повестка, он все равно должен явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, чтобы его не объявили в розыск. Если он не приходит, то логично, что сразу возникает множество вопросов: может, человек не пришел потому что, к примеру, поменял адрес? Здесь уже нужно проводить проверку", – поясняет адвокат.
Кроме того, он отметил необходимость дополнить закон, прописав в нем категории годных и не годных для прохождения военных сборов граждан, а также процесс проведения проверок и условий для возбуждения уголовных дел.