Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220908/glava-kryma-vyskazalsya-o-referendumakh-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124439223.html
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:33
новая жизнь на освобожденных территориях
сергей аксенов
политика
мнения
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123693366_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3c712231993374773d47b2007080b197.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты, но это у нацистов не получится. Крым со своей стороны готов оказывать любую помощь в данном вопросе – моральную, методическую, материальную. Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране", - написал он в своем Telegram-канале.При этом Аксенов выразил мнение, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав России логично и без проведения голосования, однако это будет решать высшее руководство.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220907/politolog-nazval-podkhodyaschee-vremya-dlya-referendumov-v-khersone-i-zaporozhe-1124434080.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123693366_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_30b205e10168676820b3f985a842f63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, политика, мнения, херсонская область, запорожская область
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах

Аксенов: вхождение Донбасса и освобожденных регионов в состав РФ логично и без голосования

12:33 08.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму
Сергей Аксёнов на радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты, но это у нацистов не получится. Крым со своей стороны готов оказывать любую помощь в данном вопросе – моральную, методическую, материальную. Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране", - написал он в своем Telegram-канале.
Врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 11:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
При этом Аксенов выразил мнение, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав России логично и без проведения голосования, однако это будет решать высшее руководство.
"На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли", - добавил он.
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 18:09
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхСергей АксеновПолитикаМненияХерсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
12:49"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России
12:43ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
12:33Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
12:16Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва
11:56Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
11:44В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием
11:31Экипаж патрульного катера спас в Крыму терпящих бедствие рыбаков
11:06Где в Крыму в четверг не будет воды
10:57В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
10:42Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:29Власти Запорожской области не исключают полной остановки ЗАЭС
10:19Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве в Ялте
10:08В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома
09:38"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
09:12Режим ограничения полетов в Крым продлили
09:07Теракт в Мелитополе – что известно
08:39В Крыму гостиничные объекты незаконно пытались заселить группы детей
08:24Как спасти огород от заморозков
08:06В России хотят менять окна в многоэтажках по программе капремонта
Лента новостейМолния