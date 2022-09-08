https://crimea.ria.ru/20220908/glava-kryma-vyskazalsya-o-referendumakh-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124439223.html

Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах

Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах

Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T12:33

2022-09-08T12:33

2022-09-08T12:33

новая жизнь на освобожденных территориях

сергей аксенов

политика

мнения

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты, но это у нацистов не получится. Крым со своей стороны готов оказывать любую помощь в данном вопросе – моральную, методическую, материальную. Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране", - написал он в своем Telegram-канале.При этом Аксенов выразил мнение, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав России логично и без проведения голосования, однако это будет решать высшее руководство.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

https://crimea.ria.ru/20220907/politolog-nazval-podkhodyaschee-vremya-dlya-referendumov-v-khersone-i-zaporozhe-1124434080.html

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сергей аксенов, политика, мнения, херсонская область, запорожская область