https://crimea.ria.ru/20220908/glava-kryma-vyskazalsya-o-referendumakh-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124439223.html
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:33
новая жизнь на освобожденных территориях
сергей аксенов
политика
мнения
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123693366_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3c712231993374773d47b2007080b197.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты, но это у нацистов не получится. Крым со своей стороны готов оказывать любую помощь в данном вопросе – моральную, методическую, материальную. Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране", - написал он в своем Telegram-канале.При этом Аксенов выразил мнение, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав России логично и без проведения голосования, однако это будет решать высшее руководство.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
https://crimea.ria.ru/20220907/politolog-nazval-podkhodyaschee-vremya-dlya-referendumov-v-khersone-i-zaporozhe-1124434080.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1d/1123693366_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_30b205e10168676820b3f985a842f63c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, политика, мнения, херсонская область, запорожская область
Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
Аксенов: вхождение Донбасса и освобожденных регионов в состав РФ логично и без голосования
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крым готов оказать любую помощь освобожденным регионам, ДНР и ЛНР при проведении референдумов по вхождению в состав России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Считаю, что чем быстрее они будут проведены, тем лучше. Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты, но это у нацистов не получится. Крым со своей стороны готов оказывать любую помощь в данном вопросе – моральную, методическую, материальную. Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом Аксенов выразил мнение, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав России логично и без проведения голосования, однако это будет решать высшее руководство.
"На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли", - добавил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.