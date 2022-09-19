https://crimea.ria.ru/20220919/chleny-obschestvennoy-palaty-lnr-prizvali-nemedlenno-provesti-referendum-1124554578.html

Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум

Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум

Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T17:41

2022-09-19T17:41

2022-09-19T17:41

луганская народная республика (лнр)

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России, передает РИА Новости.Вхождение ЛНР в состав РФ обезопасит ее территорию и откроет новые возможности для восстановления региона, отмечается в тексте документа. В Общественной палате считают, что киевские националисты перешли все "красные" линии, но провокации только сплотили местное население, его волю и веру. Поэтому ОП уверена, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой Народных Республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220908/ot-khersona-do-donbassa-daty-rabotayuschie-na-referendumy-v-novykh-regionakh-1124445366.html

https://crimea.ria.ru/20220911/politolog-otsenil-ideyu-vkhozhdeniya-novykh-regionov-v-rossiyu-bez-referenduma-1124471867.html

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), политика, российская федерация (россия, рф)