https://crimea.ria.ru/20220920/pushilin-nazval-datu-referenduma-o-vkhozhdenii-dnr-v-sostav-rossii-1124562628.html

Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России

Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T14:59

2022-09-20T14:59

2022-09-20T15:15

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

денис пушилин

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах >>В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума, Народный совет республики назначил его на 23 по 27 сентября.Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

донецкая народная республика (днр)

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), денис пушилин, политика, общество