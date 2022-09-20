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Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России
Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России
Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:59
2022-09-20T15:15
донецкая народная республика (днр)
российская федерация (россия, рф)
денис пушилин
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах &gt;&gt;В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума, Народный совет республики назначил его на 23 по 27 сентября.Референдум о присоединении к России: что будет дальше &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html
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донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), денис пушилин, политика, общество
Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября

14:59 20.09.2022 (обновлено: 15:15 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМитинг в честь пятилетия провозглашения ДНР
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах >>
"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным и единственно верным решением, отвечающим стремлению нашего народа к объединению с великой Россией. Прошу депутатов поддержать законопроект. Даты референдума предлагаю с 23 по 27 сентября", - сказал он.
В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума, Народный совет республики назначил его на 23 по 27 сентября.
Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
10:57
Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Российская Федерация (Россия, РФ)Денис ПушилинПолитикаОбщество
 
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