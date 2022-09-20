https://crimea.ria.ru/20220920/v-lnr-naznachili-datu-referenduma--1124561763.html
В ЛНР назначили дату референдума
В ЛНР назначили дату референдума - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В ЛНР назначили дату референдума
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ, он... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:31
2022-09-20T14:31
2022-09-20T14:40
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ, он пройдет с 23 по 27 сентября.Закон вступает в силу "со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики". После подписания документа Народный совет ЛНР назначил проведение референдума на период с 23 по 27 сентября 2022 года."Референдум по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ состоится с 23 по 27 сентября, сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением. В своих обращениях общественники отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму >>В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html
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луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), общество
В ЛНР назначили дату референдума
Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября
14:31 20.09.2022 (обновлено: 14:40 20.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ, он пройдет с 23 по 27 сентября.
Закон вступает в силу "со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики и/или главы Луганской Народной Республики". После подписания документа Народный совет ЛНР назначил проведение референдума на период с 23 по 27 сентября 2022 года.
"Референдум по вопросу вхождения ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ состоится с 23 по 27 сентября, сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства ЛНР.
"Дальше предстоит серьезная работа. Уверен, наш ЦИК сможет организовать проведение референдума по всем нормам и канонам избирательного права - безусловно, в первую очередь, с акцентом на безопасность для наших граждан. Всем нам только останется зафиксировать свое решение, чтобы ни у кого больше не возникло сомнений в законности нашего выбора. Следующие две недели будут сложными, но уверен, что сейчас народ Донбасса полон вдохновения, как никогда", — отметил депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко в комментарии РИА Новости Крым.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник общественные советы Херсонской и Запорожской областей обратились к главам регионов с таким же предложением. В своих обращениях общественники отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.