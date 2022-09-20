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Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму
Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму
Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению в состав России. Об этом заявил глава ВГА Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T13:09
2022-09-20T13:17
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению в состав России. Об этом заявил глава ВГА Владимир Сальдо.Глава администрации уверен, что вхождение Херсонщины в состав РФ обезопасит регион. Сальдо выразил уверенность, что "руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства". "Убежден, что российский народ и президент Российской Федерации Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона", - добавил он.Также глава администрации выступил за создание в Херсонской области добровольческих подразделений. "Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - отметил Сальдо.Во вторник общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.Прилеты изменили настроения многих &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму

Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума - Сальдо

13:09 20.09.2022 (обновлено: 13:17 20.09.2022)
 
© РИА Новости КрымНаглядная агитация на улицах Херсона
Наглядная агитация на улицах Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению в состав России. Об этом заявил глава ВГА Владимир Сальдо.
Глава администрации уверен, что вхождение Херсонщины в состав РФ обезопасит регион.
"Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ, - заявил Сальдо. - Уверен, что вхождение Херсонской области в состав России обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости".
Сальдо выразил уверенность, что "руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства".
"Убежден, что российский народ и президент Российской Федерации Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона", - добавил он.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
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Также глава администрации выступил за создание в Херсонской области добровольческих подразделений.
"Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины", - отметил Сальдо.
Во вторник общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Прилеты изменили настроения многих >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
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