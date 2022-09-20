Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
Общественный совет Херсонской области попросил главу ВГА Сальдо провести референдум
11:40 20.09.2022 (обновлено: 12:13 20.09.2022)
© РИА Новости КрымНаглядная агитация на улицах Херсона
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.
"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", - говорится в документе.
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.