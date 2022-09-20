https://crimea.ria.ru/20220920/obschestvennyy-sovet-khersonskoy-oblasti-poprosil-o-provedenii-referenduma-1124558558.html

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

Общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T11:40

2022-09-20T11:40

2022-09-20T12:13

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.Прилеты изменили настроения многих >>Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Новая реальность новых территорий >>В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html

https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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Обращение Херсонского общественного совета к администрации области с просьбой провести референдум Херсонский общественный совет принимает обращение с просьбой провести референдум 2022-09-20T11:40 true PT3M59S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)