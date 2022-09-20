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Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/obschestvennyy-sovet-khersonskoy-oblasti-poprosil-o-provedenii-referenduma-1124558558.html
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
Общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T11:40
2022-09-20T12:13
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.Прилеты изменили настроения многих &gt;&gt;Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html
https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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Обращение Херсонского общественного совета к администрации области с просьбой провести референдум
Херсонский общественный совет принимает обращение с просьбой провести референдум
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херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума

Общественный совет Херсонской области попросил главу ВГА Сальдо провести референдум

11:40 20.09.2022 (обновлено: 12:13 20.09.2022)
 
© РИА Новости КрымНаглядная агитация на улицах Херсона
Наглядная агитация на улицах Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.
Прилеты изменили настроения многих >>
"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", - говорится в документе.
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
Новая реальность новых территорий >>
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
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