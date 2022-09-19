https://crimea.ria.ru/20220919/obschestvennaya-palata-dnr-prizvala-pushilina-nemedlenno-provesti-referendum-1124556151.html
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T19:10
2022-09-19T19:10
2022-09-19T19:18
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В свою очередь, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
https://crimea.ria.ru/20220919/chleny-obschestvennoy-palaty-lnr-prizvali-nemedlenno-provesti-referendum-1124554578.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
Общественная палата ДНР призвала главу республики Пушилина немедленно провести референдум
19:10 19.09.2022 (обновлено: 19:18 19.09.2022)