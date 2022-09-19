Рейтинг@Mail.ru
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220919/obschestvennaya-palata-dnr-prizvala-pushilina-nemedlenno-provesti-referendum-1124556151.html
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T19:10
2022-09-19T19:18
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/18/1118591819_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_b31d1c7092dbbfa4456c02130c819184.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В свою очередь, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
https://crimea.ria.ru/20220919/chleny-obschestvennoy-palaty-lnr-prizvali-nemedlenno-provesti-referendum-1124554578.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/18/1118591819_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_84be23543ab26932e39024c6fa33de8c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

Общественная палата ДНР призвала главу республики Пушилина немедленно провести референдум

19:10 19.09.2022 (обновлено: 19:18 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг ДНР
Флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
В свою очередь, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
17:41
Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис Пушилин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
19:10Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
19:07Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта
18:49Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
18:12В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
17:41Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум
17:36Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
17:06Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана
17:02США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
16:36ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
16:29Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
16:21В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
16:05Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат
15:44Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб
14:50Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
14:49Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ
14:31Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии
14:16Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки
14:11Тринадцать человек погибли после удара ВСУ по площади в Донецке
14:07За сутки сбиты украинский Су-25 и 14 беспилотников — Минобороны
Лента новостейМолния