https://crimea.ria.ru/20220919/obschestvennaya-palata-dnr-prizvala-pushilina-nemedlenno-provesti-referendum-1124556151.html

Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T19:10

2022-09-19T19:10

2022-09-19T19:18

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/18/1118591819_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_b31d1c7092dbbfa4456c02130c819184.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В свою очередь, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также рассказал об аналогичных просьбах местных жителей.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.

https://crimea.ria.ru/20220919/chleny-obschestvennoy-palaty-lnr-prizvali-nemedlenno-provesti-referendum-1124554578.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин