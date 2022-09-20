https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

Референдум о присоединении к России: что будет дальше

Референдум о присоединении к России: что будет дальше - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдум о присоединении к России: что будет дальше

После референдума освобожденные территории бывшей Украины станут полноценными субъектами Российской Федерации, и любые массовые их обстрелы будут расцениваться... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T14:00

2022-09-20T14:00

2022-09-20T14:38

новая жизнь на освобожденных территориях

политика

мнения

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. После референдума освобожденные территории бывшей Украины станут полноценными субъектами Российской Федерации, и любые массовые их обстрелы будут расцениваться как акт агрессии против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы России Олег Матвейчев."После вступления в Россию появляются две очень важные вещи с точки зрения международного права. Первое. Согласно поправкам в Конституцию, за которые мы все с вами проголосовали, вопрос о территориальной целостности России больше нельзя ставить в повестку нигде", — подчеркнул Матвейчев."Если мы эти территории рассматриваем как субъекты России, то ни на каких дальнейших переговорах с Зеленским, Байденом, Шольцем или еще с кем угодно уже невозможны разговоры об освобождении этих территорий, каких-то совместных сведений о них, их разделении или ограниченного суверенитета. Это будет просто больше невозможно. Они будут 100% российские, точно такие же, как Челябинская область, например, и Тульская", — уверен депутат.В этом смысле (президент Украины) Владимир Зеленский и все западные лидеры "должны понимать, что их наступления и игры, в которые они играют, приводят только к тому, что на переговорах их позиция серьезно и стремительно ухудшается", предупредил Матвейчев.Он предупредил, что если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный."А это уже совсем другая история. В случае войны, ситуация совершенно по-другому пойдет и для Украины, и для западных стран. Они сразу почувствуют очень большую разницу между тем, что было и тем, что будет", — убежден депутат.Он также отметил, что сейчас жители освобожденных территорий активно требуют от местных властей проведения референдума, так как хотят чувствовать себя в безопасности и не хотят возвращаться в Украину."У меня есть знакомые, которые являются свидетелями того, что это желание буквально поголовно у каждого. Срочно проголосовать и стать частью России. Основная причина, по которой это желание резко возникло, — из России российские войска не уйдут. Даже те люди, которые до этого момента были за Украину, или как-то не определились — для них самое страшное наказание, если их вышлют на Украину. И даже они все равно собираются пойти и проголосовать за вступление в Россию, потому что это какая-то определенность своего статуса. Гарантия безопасности", — заключил Матвейчев.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. С просьбой провести референдум о присоединении к России выступили также общественники Запорожской области.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html

https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-sderzhana-do-pory-do-vremeni--putin-1124533962.html

https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

политика, мнения, российская федерация (россия, рф)