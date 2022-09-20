https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
Референдум о присоединении к России: что будет дальше - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
После референдума освобожденные территории бывшей Украины станут полноценными субъектами Российской Федерации, и любые массовые их обстрелы будут расцениваться... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:00
2022-09-20T14:00
2022-09-20T14:38
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
мнения
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. После референдума освобожденные территории бывшей Украины станут полноценными субъектами Российской Федерации, и любые массовые их обстрелы будут расцениваться как акт агрессии против России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы России Олег Матвейчев."После вступления в Россию появляются две очень важные вещи с точки зрения международного права. Первое. Согласно поправкам в Конституцию, за которые мы все с вами проголосовали, вопрос о территориальной целостности России больше нельзя ставить в повестку нигде", — подчеркнул Матвейчев."Если мы эти территории рассматриваем как субъекты России, то ни на каких дальнейших переговорах с Зеленским, Байденом, Шольцем или еще с кем угодно уже невозможны разговоры об освобождении этих территорий, каких-то совместных сведений о них, их разделении или ограниченного суверенитета. Это будет просто больше невозможно. Они будут 100% российские, точно такие же, как Челябинская область, например, и Тульская", — уверен депутат.В этом смысле (президент Украины) Владимир Зеленский и все западные лидеры "должны понимать, что их наступления и игры, в которые они играют, приводят только к тому, что на переговорах их позиция серьезно и стремительно ухудшается", предупредил Матвейчев.Он предупредил, что если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный."А это уже совсем другая история. В случае войны, ситуация совершенно по-другому пойдет и для Украины, и для западных стран. Они сразу почувствуют очень большую разницу между тем, что было и тем, что будет", — убежден депутат.Он также отметил, что сейчас жители освобожденных территорий активно требуют от местных властей проведения референдума, так как хотят чувствовать себя в безопасности и не хотят возвращаться в Украину."У меня есть знакомые, которые являются свидетелями того, что это желание буквально поголовно у каждого. Срочно проголосовать и стать частью России. Основная причина, по которой это желание резко возникло, — из России российские войска не уйдут. Даже те люди, которые до этого момента были за Украину, или как-то не определились — для них самое страшное наказание, если их вышлют на Украину. И даже они все равно собираются пойти и проголосовать за вступление в Россию, потому что это какая-то определенность своего статуса. Гарантия безопасности", — заключил Матвейчев.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. С просьбой провести референдум о присоединении к России выступили также общественники Запорожской области.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html
https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-sderzhana-do-pory-do-vremeni--putin-1124533962.html
https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
политика, мнения, российская федерация (россия, рф)
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
Депутат Матвейчев - о последствиях референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
14:00 20.09.2022 (обновлено: 14:38 20.09.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
После референдума освобожденные территории бывшей Украины станут полноценными субъектами Российской Федерации, и любые массовые их обстрелы будут расцениваться как акт агрессии против России. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал депутат Государственной Думы России Олег Матвейчев.
"После вступления в Россию появляются две очень важные вещи с точки зрения международного права. Первое. Согласно поправкам в Конституцию, за которые мы все с вами проголосовали, вопрос о территориальной целостности России больше нельзя ставить в повестку нигде", — подчеркнул Матвейчев.
По его словам, если территории будут рассматриваться как полноценные субъекты Российской Федерации, они больше не могут быть темой для переговоров, в том числе на международной политической арене.
"Если мы эти территории рассматриваем как субъекты России, то ни на каких дальнейших переговорах с Зеленским, Байденом, Шольцем или еще с кем угодно уже невозможны разговоры об освобождении этих территорий, каких-то совместных сведений о них, их разделении или ограниченного суверенитета. Это будет просто больше невозможно. Они будут 100% российские, точно такие же, как Челябинская область, например, и Тульская", — уверен депутат.
В этом смысле (президент Украины) Владимир Зеленский и все западные лидеры "должны понимать, что их наступления и игры, в которые они играют, приводят только к тому, что на переговорах их позиция серьезно и стремительно ухудшается", предупредил Матвейчев.
"Второе — это международное следствие: любые массовые обстрелы (этих территорий — ред.) будут полноценно расцениваться как акт агрессии против России. Конечно, можно сказать, вот Белгородскую область обстреливают, или Курскую. Но эти обстрелы мелких отдельных диверсионных групп можно квалифицировать как террористический акт. Это не вторжение другой страны на нашу территорию. Если же будут происходить массовые обстрелы, а уж тем более вторжения на территорию каких-то военных подразделений или танковых колонн — это полноценно расценивается как объявление войны (России — ред.)", — обозначил политик.
Он предупредил, что если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный.
"А это уже совсем другая история. В случае войны, ситуация совершенно по-другому пойдет и для Украины, и для западных стран. Они сразу почувствуют очень большую разницу между тем, что было и тем, что будет", — убежден депутат.
Он также отметил, что сейчас жители освобожденных территорий активно требуют от местных властей проведения референдума, так как хотят чувствовать себя в безопасности и не хотят возвращаться в Украину.
"У меня есть знакомые, которые являются свидетелями того, что это желание буквально поголовно у каждого. Срочно проголосовать и стать частью России. Основная причина, по которой это желание резко возникло, — из России российские войска не уйдут. Даже те люди, которые до этого момента были за Украину, или как-то не определились — для них самое страшное наказание, если их вышлют на Украину. И даже они все равно собираются пойти и проголосовать за вступление в Россию, потому что это какая-то определенность своего статуса. Гарантия безопасности", — заключил Матвейчев.
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России
. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума.
С просьбой провести референдум о присоединении к России выступили
также общественники Запорожской области.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.