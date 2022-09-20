https://crimea.ria.ru/20220920/obschestvenniki-zaporozhskoy-oblasti-prosyat-provesti-referendum-1124560097.html

Общественники Запорожской области просят провести референдум

Общественники Запорожской области просят провести референдум - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Общественники Запорожской области просят провести референдум

Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России,... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T13:29

2022-09-20T13:29

2022-09-20T13:38

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

новости

общество

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123878395_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8fdbf7dc8e61e43a1f6db7341b7b834f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России, передает РИА Новости.Во вторник в Мелитополе проходит общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума. На мероприятии выступили жители разных городов региона, представители общественных организаций и все они говорили о необходимости референдума.По итогам съезда участники приняли резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в РФ.Ранее общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Накануне с аналогичными инициативами к главам Донецкой и Луганской народных республик обратились общественные палаты ЛНР и ДНР.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220920/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-sdelal-zayavlenie-po-referendumu-1124559792.html

https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, общество, российская федерация (россия, рф)