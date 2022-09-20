https://crimea.ria.ru/20220920/obschestvenniki-zaporozhskoy-oblasti-prosyat-provesti-referendum-1124560097.html
Общественники Запорожской области просят провести референдум
Общественники Запорожской области просят провести референдум - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Общественники Запорожской области просят провести референдум
Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России,... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T13:29
2022-09-20T13:29
2022-09-20T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России, передает РИА Новости.Во вторник в Мелитополе проходит общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума. На мероприятии выступили жители разных городов региона, представители общественных организаций и все они говорили о необходимости референдума.По итогам съезда участники приняли резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в РФ.Ранее общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Накануне с аналогичными инициативами к главам Донецкой и Луганской народных республик обратились общественные палаты ЛНР и ДНР.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/glava-khersonskoy-oblasti-saldo-sdelal-zayavlenie-po-referendumu-1124559792.html
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запорожская область, новости, общество, российская федерация (россия, рф)
Общественники Запорожской области просят провести референдум
Общественное движение в Запорожской области просит провести референдум о вхождении в РФ
13:29 20.09.2022 (обновлено: 13:38 20.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум о присоединении к России, передает РИА Новости.
Во вторник в Мелитополе проходит общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума. На мероприятии выступили жители разных городов региона, представители общественных организаций и все они говорили о необходимости референдума.
"Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе", - заявил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.
По итогам съезда участники приняли резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в РФ.
Ранее общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России
. Позже Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Накануне с аналогичными инициативами к главам Донецкой и Луганской народных республик обратились общественные палаты ЛНР и ДНР.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.