https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-proydet-s-23-po-27-sentyabrya-1124564821.html
Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум о вступлении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T16:46
2022-09-20T16:46
2022-09-20T16:55
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум о вступлении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий.Он рассказал, что во вторник в Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором его участники приняли обращение в адрес администрации с просьбой провести референдум. "Все условия для того, чтобы каждый житель области смог высказать свое мнение и отдать свой голос за наше будущее, есть, - сказал Балицкий. - Момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена".Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму >>Глава администрации также сообщил, что "на основании многочисленных обращений жителей региона подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области". "Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - добавил Балицкий.Ранее на аналогичные даты назначили референдумы власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.Пушилин обратился к Путину >>В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
Глава Запорожской области Балицкий: референдум о вступлении в РФ пройдет 23-27 сентября
16:46 20.09.2022 (обновлено: 16:55 20.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум о вступлении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий.
"Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября. Нашу будущую судьбу будете определять только вы, дорогие земляки", - сказал Балицкий в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram -канале.
Он рассказал, что во вторник в Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором его участники приняли обращение в адрес администрации с просьбой провести референдум.
"Все условия для того, чтобы каждый житель области смог высказать свое мнение и отдать свой голос за наше будущее, есть, - сказал Балицкий. - Момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена".
Глава администрации также сообщил, что "на основании многочисленных обращений жителей региона подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области".
"Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - добавил Балицкий.
Ранее на аналогичные даты назначили референдумы власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.
В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.