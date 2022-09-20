https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-proydet-s-23-po-27-sentyabrya-1124564821.html

Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум о вступлении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T16:46

2022-09-20T16:46

2022-09-20T16:55

запорожская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум о вступлении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий.Он рассказал, что во вторник в Мелитополе прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором его участники приняли обращение в адрес администрации с просьбой провести референдум. "Все условия для того, чтобы каждый житель области смог высказать свое мнение и отдать свой голос за наше будущее, есть, - сказал Балицкий. - Момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена".Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму >>Глава администрации также сообщил, что "на основании многочисленных обращений жителей региона подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области". "Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - добавил Балицкий.Ранее на аналогичные даты назначили референдумы власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.Пушилин обратился к Путину >>В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, российская федерация (россия, рф)