https://crimea.ria.ru/20220920/zhiteli-ukrainy-i-donbassa-smogut-progolosovat-v-krymu-1124563540.html

Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму

Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму

Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T16:04

2022-09-20T16:04

2022-09-20T16:05

крым

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.Она добавила, что для этого будут подготовлены необходимые документы, которые позволят людям высказать свое мнение о вступлении указанных территорий в состав Российской Федерации, не покидая полуостров."Если такое решение будет принято, они смогут здесь проголосовать. Всем дадут возможность волеизъявления", — заверила вице-спикер.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

крым, российская федерация (россия, рф), общество