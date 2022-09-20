Рейтинг@Mail.ru
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220920/zhiteli-ukrainy-i-donbassa-smogut-progolosovat-v-krymu-1124563540.html
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T16:04
2022-09-20T16:05
крым
российская федерация (россия, рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/12/1120902683_0:21:3566:2027_1920x0_80_0_0_d274b4620ade0fcca0788cad9b6059e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.Она добавила, что для этого будут подготовлены необходимые документы, которые позволят людям высказать свое мнение о вступлении указанных территорий в состав Российской Федерации, не покидая полуостров."Если такое решение будет принято, они смогут здесь проголосовать. Всем дадут возможность волеизъявления", — заверила вице-спикер.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
крым
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/12/1120902683_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_cad71acc27d3fb04e1bee369ce1cc465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, российская федерация (россия, рф), общество
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму

Жители освобожденных территорий Украины смогут проголосовать в Крыму

16:04 20.09.2022 (обновлено: 16:05 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.
В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.
"Мы в принципе, если такая задача будет поставлена, готовы. Наша Избирательная комиссия готова организовать участки для голосования людям из Луганской и Донецкой народных республик и, конечно, людям из освобожденных территорий (Украины — ред.)", — сообщила Пономаренко.
Она добавила, что для этого будут подготовлены необходимые документы, которые позволят людям высказать свое мнение о вступлении указанных территорий в состав Российской Федерации, не покидая полуостров.
"Если такое решение будет принято, они смогут здесь проголосовать. Всем дадут возможность волеизъявления", — заверила вице-спикер.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
 
КрымРоссийская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
16:13В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
16:04Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
15:51Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом
15:46В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
15:37Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
15:27Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели
15:24Пушилин обратился к Путину
14:59Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России
14:54Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS
14:47Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
14:31В ЛНР назначили дату референдума
14:29Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
14:18ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
14:12Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство
14:00Референдум о присоединении к России: что будет дальше
13:34Россия не свернет с суверенного курса – Путин
13:29Общественники Запорожской области просят провести референдум
13:09Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму
13:07В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу
Лента новостейМолния