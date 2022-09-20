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Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T16:04
2022-09-20T16:04
2022-09-20T16:05
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.Она добавила, что для этого будут подготовлены необходимые документы, которые позволят людям высказать свое мнение о вступлении указанных территорий в состав Российской Федерации, не покидая полуостров."Если такое решение будет принято, они смогут здесь проголосовать. Всем дадут возможность волеизъявления", — заверила вице-спикер.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Жабин
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крым, российская федерация (россия, рф), общество
Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Жители освобожденных территорий Украины смогут проголосовать в Крыму
16:04 20.09.2022 (обновлено: 16:05 20.09.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Жители освобожденных территорий Украины и Донбасса, находящиеся в Крыму, смогут проголосовать за вхождение в состав России на территории полуострова. Об этом РИА Новости Крым
сообщила вице-спикер Государственного совета Крыма Алла Пономаренко.
В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении республик в состав РФ. Во вторник главы республик Денис Пушилин, Леонид Пасечник и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявили о том, что референдумы о вхождении регионов в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября.
"Мы в принципе, если такая задача будет поставлена, готовы. Наша Избирательная комиссия готова организовать участки для голосования людям из Луганской и Донецкой народных республик и, конечно, людям из освобожденных территорий (Украины — ред.)", — сообщила Пономаренко.
Она добавила, что для этого будут подготовлены необходимые документы, которые позволят людям высказать свое мнение о вступлении указанных территорий в состав Российской Федерации, не покидая полуостров.
"Если такое решение будет принято, они смогут здесь проголосовать. Всем дадут возможность волеизъявления", — заверила вице-спикер.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.