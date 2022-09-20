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Пушилин обратился к Путину - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Пушилин обратился к Путину
Пушилин обратился к Путину - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Пушилин обратился к Путину
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о принятии ДНР в состав РФ в случае... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T15:24
2022-09-20T15:24
донецкая народная республика (днр)
российская федерация (россия, рф)
общество
военное положение на украине
владимир путин (политик)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о принятии ДНР в состав РФ в случае положительного результата референдума.По словам Пушилина, девятый год в республики идут военные действия и все это время "украинский режим делал все, чтобы стереть Донбасс с лица земли". Помимо обстрелов, Киев устраивал экономическую, транспортную, водную блокады, пытаясь создать гуманитарную катастрофу на территории региона."За это время от действий ВСУ погибли 9 044 жителя республики, из них – 120 детей. ВФУ целенаправленно выводят из строя объекты критической инфраструктуры. Каждый день, повторяю – каждый день, обстрелами со стороны Украины обесточиваются сотни подстанций, повреждаются высоковольтные линии электропередачи, без света остаются десятки тысяч абонентов. Только на нашей исторической территории, без учета освобожденных населенных пунктов, получили повреждения около восьми тысяч многоквартирных и более 72 тысяч частных домов", - добавил он.Ранее Пушилин заявил, что референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится референдум и в Луганской Народной Республике.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html
https://crimea.ria.ru/20220920/rossiya-ne-svernet-s-suverennogo-kursa--putin-1124560307.html
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донецкая народная республика (днр), российская федерация (россия, рф), общество, военное положение на украине, владимир путин (политик), денис пушилин
Пушилин обратился к Путину

Пушилин попросил Путина как можно скорее рассмотреть вопрос статуса ДНР

15:24 20.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о принятии ДНР в состав РФ в случае положительного результата референдума.
"Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью великой страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей", - заявил он.
По словам Пушилина, девятый год в республики идут военные действия и все это время "украинский режим делал все, чтобы стереть Донбасс с лица земли". Помимо обстрелов, Киев устраивал экономическую, транспортную, водную блокады, пытаясь создать гуманитарную катастрофу на территории региона.
"За это время от действий ВСУ погибли 9 044 жителя республики, из них – 120 детей. ВФУ целенаправленно выводят из строя объекты критической инфраструктуры. Каждый день, повторяю – каждый день, обстрелами со стороны Украины обесточиваются сотни подстанций, повреждаются высоковольтные линии электропередачи, без света остаются десятки тысяч абонентов. Только на нашей исторической территории, без учета освобожденных населенных пунктов, получили повреждения около восьми тысяч многоквартирных и более 72 тысяч частных домов", - добавил он.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум о присоединении к России: что будет дальше
Ранее Пушилин заявил, что референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится референдум и в Луганской Народной Республике.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Россия не свернет с суверенного курса – Путин
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоВоенное положение на УкраинеВладимир Путин (политик)Денис Пушилин
 
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