https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-proydet-s-23-po-27-sentyabrya-1124563048.html

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, как и в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T15:37

2022-09-20T15:37

2022-09-20T15:42

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, как и в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил глава ВГА региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что администрация Херсонской области сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона. И призвал всех жителей региона прийти и сделать свой выбор.Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе >>"Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области. Призываю всех жителей Херсонской области проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать свой исторический выбор ради благополучия нашего края и будущего наших детей", - добавил Сальдо.Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о том, что референдумы о вхождении республик в состав РФ состоятся с 23 по 27 сентября. После этого глава Донецкой Народной Республики попросил президента России Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос о принятии ДНР в состав РФ в случае положительного результата референдума.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendumy-na-donbasse-i-osvobozhdennykh-territoriyakh-ekspert-nazval-tseli-1124561438.html

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херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)