https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе

Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе

Референдумы в Донбассе не просто восстановят историческую справедливость, но и сделают эту территорию частью РФ, а значит, позволят использовать все силы... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T10:57

2022-09-20T10:57

2022-09-20T10:57

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

дмитрий медведев

политика

признание независимости донецкой и луганской народных республик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Референдумы в Донбассе не просто восстановят историческую справедливость, но и сделают эту территорию частью РФ, а значит, позволят использовать все силы самозащиты в случае посягательств на них, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он также пояснил, что после внесения изменений в Конституцию РФ "ни один будущий руководитель России и ни одно должностное лицо не сможет пересмотреть итоги референдумов". Медведев уверен, что референдумы "полностью поменяют вектор развития России на десятилетия".Киев придумал наказание за российский паспорт >>"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", - констатировал он.Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет >>Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.

https://crimea.ria.ru/20220908/ot-khersona-do-donbassa-daty-rabotayuschie-na-referendumy-v-novykh-regionakh-1124445366.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), дмитрий медведев, политика, признание независимости донецкой и луганской народных республик