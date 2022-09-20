https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html
Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе
Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе
Референдумы в Донбассе не просто восстановят историческую справедливость, но и сделают эту территорию частью РФ, а значит, позволят использовать все силы... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T10:57
2022-09-20T10:57
2022-09-20T10:57
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
дмитрий медведев
политика
признание независимости донецкой и луганской народных республик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Референдумы в Донбассе не просто восстановят историческую справедливость, но и сделают эту территорию частью РФ, а значит, позволят использовать все силы самозащиты в случае посягательств на них, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он также пояснил, что после внесения изменений в Конституцию РФ "ни один будущий руководитель России и ни одно должностное лицо не сможет пересмотреть итоги референдумов". Медведев уверен, что референдумы "полностью поменяют вектор развития России на десятилетия".Киев придумал наказание за российский паспорт >>"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить", - констатировал он.Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет >>Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
https://crimea.ria.ru/20220908/ot-khersona-do-donbassa-daty-rabotayuschie-na-referendumy-v-novykh-regionakh-1124445366.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), дмитрий медведев, политика, признание независимости донецкой и луганской народных республик
Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе
Медведев объяснил значение референдумов в Донбассе