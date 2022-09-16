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Киев придумал наказание за российский паспорт - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Киев придумал наказание за российский паспорт
Киев придумал наказание за российский паспорт - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Киев придумал наказание за российский паспорт
Украинский кабмин согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T17:57
2022-09-16T17:57
украина
херсонская область
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинский кабмин согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.По заявлению Верещук, законопроект направлен против госслужащих с российскими документами и тех, кто способствует оформлению украинцами российского гражданства."В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины", - добавила она.Ранее в администрации Запорожской области сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Высокий спрос на российские документы фиксируют и власти Херсонской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-kharkovskoy-oblasti-rabotayut-karatelnye-otryady--kreml-1124491287.html
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украина, херсонская область, запорожская область, общество
Киев придумал наказание за российский паспорт

За получение российского паспорта на Украине будет грозить до 15 лет тюрьмы - законопроект

17:57 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение паспорта
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинский кабмин согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. В частности, если паспорт гражданина РФ получит украинский госслужащий, то ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. За пропаганду российского гражданства предусмотрено заключение на срок от 5 до 8 лет, а за "принуждение" украинцев к получению паспортов РФ и за создание условий, при которых не получивших гражданство России украинцев будут ограничивать в правах - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
По заявлению Верещук, законопроект направлен против госслужащих с российскими документами и тех, кто способствует оформлению украинцами российского гражданства.
"В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины", - добавила она.
Ранее в администрации Запорожской области сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Высокий спрос на российские документы фиксируют и власти Херсонской области.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
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