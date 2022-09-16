https://crimea.ria.ru/20220916/kiev-pridumal-nakazanie-za-rossiyskiy-pasport-1124532358.html

Киев придумал наказание за российский паспорт

Киев придумал наказание за российский паспорт - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Киев придумал наказание за российский паспорт

Украинский кабмин согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T17:57

2022-09-16T17:57

2022-09-16T17:57

украина

херсонская область

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинский кабмин согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.По заявлению Верещук, законопроект направлен против госслужащих с российскими документами и тех, кто способствует оформлению украинцами российского гражданства."В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины", - добавила она.Ранее в администрации Запорожской области сообщали, что все больше жителей подают документы на получение российского гражданства, в обработке находилось более 30 тысяч заявлений. Высокий спрос на российские документы фиксируют и власти Херсонской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

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https://crimea.ria.ru/20220827/zhiteli-lnr-dnr-i-ukrainy-smogut-nakhoditsya-v-rf-bez-ogranicheniy---ukaz-1124316907.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, херсонская область, запорожская область, общество