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Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото

Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото

Август в Крыму, безусловно, апогей курортного сезона, кульминация созревания летних фруктов: много солнца, много моря, много тепла. РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T19:06

2022-08-31T19:06

2022-08-31T19:06

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крым

севастополь

сельское хозяйство

погода

джанкой

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Август в Крыму, безусловно, апогей курортного сезона, кульминация созревания летних фруктов: много солнца, много моря, много тепла. И в этот раз он не подвел: было жарко во всех смыслах этого слова. И даже взрывы в Новофедоровке, из-за которых один человек погиб и были повреждены несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, детонация боеприпасов в Джанкойском районе, продление желтого уровня террористической опасности не заставили курортников покинуть побережье: с начала года только Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%.И погода способствовала: было жарко, иногда очень, но и ливни иногда тоже заставляли крымчан и гостей полуострова провести выходные не у моря. Это же дожди, с завидной регулярностью с весны балующие полуостров, стали одной из причин прекрасного урожая фруктов: персики , сливы, виноград, яблоки: все сезонные яства в ассортименте и на рынках, и прямо с веток в садах! А еще в августе в Крыму традиционно обилие фестивалей, гастролей известных артистов. Кого только не встретишь прямо на улицах крымских городов, а также в редакции РИА Новости Крым! В этом году это были пранкер Лексус, актер и депутат Дмитрий Певцов и новая русская звезда Shaman.А еще август - время самим ездить в гости. Например, наш коллега кот Мостик, редактор котоновостей, нанёс официальный визит в легендарный лагерь "Орленок" под Туапсе. И ему понравилось!

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джанкой

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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