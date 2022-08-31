Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото

Главные события августа 2022 в фотографиях РИА Новости Крым
62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба из-за взрыва в Новофедоровке.
62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба из-за взрыва в Новофедоровке.
В селе Майское под Джанкоем из-за детонации боеприпасов были повреждены 79 жилых домов.
В селе Майское под Джанкоем из-за детонации боеприпасов были повреждены 79 жилых домов.
В Крыму стартовала уборка самого популярного сорта белого винограда – "шардоне".
В Крыму стартовала уборка самого популярного сорта белого винограда – "шардоне".
А вы знаете, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?
А вы знаете, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?
Синоптики говорят, что со сменой месяца уйдет и изнуряющая жара: уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом.
Синоптики говорят, что со сменой месяца уйдет и изнуряющая жара: уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом.
19 августа месячная норма осадков выпала в пригороде Симферополя.
19 августа месячная норма осадков выпала в пригороде Симферополя.
Народный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов привез на полуостров бесплатные концерты собственной группы.
Народный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов привез на полуостров бесплатные концерты собственной группы.
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал о своем общении с президентом Зеленским.
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал о своем общении с президентом Зеленским.
Певец Shaman в интервью журналисту РИА Новости Крым признался, что жизнь и сцена для него - "абсолютно разные плоскости".
Певец Shaman в интервью журналисту РИА Новости Крым признался, что жизнь и сцена для него - "абсолютно разные плоскости".
Кот Мостик в "Орленке" дал мастер-класс для вожатых и ребят.
Кот Мостик в "Орленке" дал мастер-класс для вожатых и ребят.