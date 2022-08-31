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Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Фотоленты
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Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото
Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото
Август в Крыму, безусловно, апогей курортного сезона, кульминация созревания летних фруктов: много солнца, много моря, много тепла. РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T19:06
2022-08-31T19:06
фотоленты
фото
крым
севастополь
сельское хозяйство
погода
джанкой
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Август в Крыму, безусловно, апогей курортного сезона, кульминация созревания летних фруктов: много солнца, много моря, много тепла. И в этот раз он не подвел: было жарко во всех смыслах этого слова. И даже взрывы в Новофедоровке, из-за которых один человек погиб и были повреждены несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, детонация боеприпасов в Джанкойском районе, продление желтого уровня террористической опасности не заставили курортников покинуть побережье: с начала года только Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%.И погода способствовала: было жарко, иногда очень, но и ливни иногда тоже заставляли крымчан и гостей полуострова провести выходные не у моря. Это же дожди, с завидной регулярностью с весны балующие полуостров, стали одной из причин прекрасного урожая фруктов: персики , сливы, виноград, яблоки: все сезонные яства в ассортименте и на рынках, и прямо с веток в садах! А еще в августе в Крыму традиционно обилие фестивалей, гастролей известных артистов. Кого только не встретишь прямо на улицах крымских городов, а также в редакции РИА Новости Крым! В этом году это были пранкер Лексус, актер и депутат Дмитрий Певцов и новая русская звезда Shaman.А еще август - время самим ездить в гости. Например, наш коллега кот Мостик, редактор котоновостей, нанёс официальный визит в легендарный лагерь "Орленок" под Туапсе. И ему понравилось!
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, крым, севастополь, сельское хозяйство, погода, джанкой
Не только астры, но и "звёзды": главные события августа 2022 в фото

Главные события августа 2022 в фотографиях РИА Новости Крым

19:06 31.08.2022
 
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Август в Крыму, безусловно, апогей курортного сезона, кульминация созревания летних фруктов: много солнца, много моря, много тепла.
И в этот раз он не подвел: было жарко во всех смыслах этого слова. И даже взрывы в Новофедоровке, из-за которых один человек погиб и были повреждены несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, детонация боеприпасов в Джанкойском районе, продление желтого уровня террористической опасности не заставили курортников покинуть побережье: с начала года только Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%.
И погода способствовала: было жарко, иногда очень, но и ливни иногда тоже заставляли крымчан и гостей полуострова провести выходные не у моря.
Это же дожди, с завидной регулярностью с весны балующие полуостров, стали одной из причин прекрасного урожая фруктов: персики , сливы, виноград, яблоки: все сезонные яства в ассортименте и на рынках, и прямо с веток в садах!
А еще в августе в Крыму традиционно обилие фестивалей, гастролей известных артистов. Кого только не встретишь прямо на улицах крымских городов, а также в редакции РИА Новости Крым! В этом году это были пранкер Лексус, актер и депутат Дмитрий Певцов и новая русская звезда Shaman.
А еще август - время самим ездить в гости. Например, наш коллега кот Мостик, редактор котоновостей, нанёс официальный визит в легендарный лагерь "Орленок" под Туапсе. И ему понравилось!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба из-за взрыва в Новофедоровке.

Разрушения Новофёдоровки после взрыва
1 из 10

62 многоэтажки и 20 магазинов получили повреждения различного масштаба из-за взрыва в Новофедоровке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Соцсети

В селе Майское под Джанкоем из-за детонации боеприпасов были повреждены 79 жилых домов.

Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое
2 из 10

В селе Майское под Джанкоем из-за детонации боеприпасов были повреждены 79 жилых домов.

© Соцсети
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму стартовала уборка самого популярного сорта белого винограда – "шардоне".

 На крымском винодельческом предприятии стартовала уборка самого популярного сорта белого винограда – шардоне
3 из 10

В Крыму стартовала уборка самого популярного сорта белого винограда – "шардоне".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А вы знаете, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?

Персик
4 из 10

А вы знаете, что некоторые ученые считают, что Адама Ева кормила не твёрдым яблоком, а сладким нежным персиком?

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Синоптики говорят, что со сменой месяца уйдет и изнуряющая жара: уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом.

Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
5 из 10

Синоптики говорят, что со сменой месяца уйдет и изнуряющая жара: уже первого сентября зной сменится комфортным 25-градусным теплом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

19 августа месячная норма осадков выпала в пригороде Симферополя.

Дождь в Симферополе
6 из 10

19 августа месячная норма осадков выпала в пригороде Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Народный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов привез на полуостров бесплатные концерты собственной группы.

Народный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов
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Народный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов привез на полуостров бесплатные концерты собственной группы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал о своем общении с президентом Зеленским.

Пранкер Алексей Столяров (Лексус)
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Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал о своем общении с президентом Зеленским.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Певец Shaman в интервью журналисту РИА Новости Крым признался, что жизнь и сцена для него - "абсолютно разные плоскости".

Shaman
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Певец Shaman в интервью журналисту РИА Новости Крым признался, что жизнь и сцена для него - "абсолютно разные плоскости".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Кот Мостик в "Орленке" дал мастер-класс для вожатых и ребят.

Кот Мостик в Орленке
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Кот Мостик в "Орленке" дал мастер-класс для вожатых и ребят.

© Дмитрий Макеев
 
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