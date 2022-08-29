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Ялта приняла миллион туристов с начала года
Ялта приняла миллион туристов с начала года - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Ялта приняла миллион туристов с начала года
С начала года Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T17:52
2022-08-29T17:52
2022-08-29T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. С начала года Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее словам, в этом году турпоток на 26% ниже прошлогоднего показателя."Сегодня средняя заполняемость средств размещения (а их у нас 163, общей вместимостью более 36 тысяч человек) – около 70%. При этом в топовых объектах еще выше — до 80%", — рассказала мэр.При этом цены на отдых "остались преимущественно на прошлогоднем уровне", отметила Павленко. Среди особенностей сезона глава города отметила большую востребованность постковидных программ, которые предлагаются в 10 санаториях.
https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html
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крым, ялта, туризм в крыму, янина павленко
Ялта приняла миллион туристов с начала года
С начала года в Ялте отдохнули миллион туристов – Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. С начала года Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
"Ялта встретила миллион туристов с начала года! И это не предел. Впереди самое уютное, ласковое и комфортное время года – бархатный сезон. Так что итоги подводить очень рано, продолжаем принимать гостей", — написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, в этом году турпоток на 26% ниже прошлогоднего показателя.
"Сегодня средняя заполняемость средств размещения (а их у нас 163, общей вместимостью более 36 тысяч человек) – около 70%. При этом в топовых объектах еще выше — до 80%", — рассказала мэр.
При этом цены на отдых "остались преимущественно на прошлогоднем уровне", отметила Павленко. Среди особенностей сезона глава города отметила большую востребованность постковидных программ, которые предлагаются в 10 санаториях.