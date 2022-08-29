https://crimea.ria.ru/20220829/yalta-prinyala-million-turistov-s-nachala-goda-1124335193.html

Ялта приняла миллион туристов с начала года

Ялта приняла миллион туристов с начала года - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Ялта приняла миллион туристов с начала года

С начала года Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T17:52

2022-08-29T17:52

2022-08-29T17:52

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янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. С начала года Ялту посетили миллион туристов, средняя заполняемость средств размещения составила 70%. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее словам, в этом году турпоток на 26% ниже прошлогоднего показателя."Сегодня средняя заполняемость средств размещения (а их у нас 163, общей вместимостью более 36 тысяч человек) – около 70%. При этом в топовых объектах еще выше — до 80%", — рассказала мэр.При этом цены на отдых "остались преимущественно на прошлогоднем уровне", отметила Павленко. Среди особенностей сезона глава города отметила большую востребованность постковидных программ, которые предлагаются в 10 санаториях.

https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html

https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html

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