https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124283098.html

В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности

В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 8 сентября действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в трех городах и двух районах республики. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T20:04

2022-08-24T20:04

2022-08-24T20:10

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 8 сентября действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в трех городах и двух районах республики.Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики. "Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти", – добавил глава РК.Особый режим продлен до восьми вечера 8 сентября. Он подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.

https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-prodlili-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti--1124164344.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя