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В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности
В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 8 сентября действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в трех городах и двух районах республики. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T20:04
2022-08-24T20:10
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 8 сентября действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в трех городах и двух районах республики.Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики. "Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти", – добавил глава РК.Особый режим продлен до восьми вечера 8 сентября. Он подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
https://crimea.ria.ru/20220815/v-sevastopole-prodlili-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti--1124164344.html
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности

Аксенов продлил желтый уровень террористической опасности в Крыму до 8 сентября

20:04 24.08.2022 (обновлено: 20:10 24.08.2022)
 
© РИА Новости КрымВысокий уровень террористической атаки
Высокий уровень террористической атаки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил до 8 сентября действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в трех городах и двух районах республики.
"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики.
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"Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории республики полностью находится под контролем исполнительных органов власти", – добавил глава РК.
Особый режим продлен до восьми вечера 8 сентября. Он подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
 
КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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