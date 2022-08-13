https://crimea.ria.ru/20220813/vzryvy-v-novofedorovke-i-ambitsii-arestovicha-top-novostey-nedeli-1124153093.html

Взрывы в Новофедоровке и амбиции Арестовича: топ новостей недели

Взрывы в Новофедоровке и амбиции Арестовича: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Взрывы в Новофедоровке и амбиции Арестовича: топ новостей недели

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке, первый трибунал над украинскими боевиками, президентские амбиции Арестовича, происшествие на пляже в Алуште и новый РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T17:13

2022-08-13T17:13

2022-08-13T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке, первый трибунал над украинскими боевиками, президентские амбиции Арестовича, происшествие на пляже в Алуште и новый вирус "Ланъя". Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…вздрагивали от взрывов в Новофедоровке9 августа около 15.20 в Новофедоровке прогремела серия взрывов. Как сообщили в Минобороны РФ, на территории аэродрома "Саки" на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Позже выяснилось, что общее число пострадавших от взрывов достигло 14 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб. Повреждены несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, около 20 коммерческих объектов.На место ЧП немедленно выехал глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию муниципального масштаба и возбудили уголовное дело. Днем позже в Новофедоровке начали работу комиссии по оценке ущерба.По мнению военных экспертов, происшествие могло быть диверсией, следствием факторов самопроизвольного возгорания или же преступной халатностью. В частности об этом заявили генерал-майор авиации Леонид Ивлев и ветеран ФСО Василий Кашканов. Оба эксперта полностью исключили вероятность ракетного или авиационного удара со стороны ВСУ.…ждали первого трибунала над украинскими боевикамиПервый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе. О высокой вероятности такого решения на этой неделе журналистам рассказал глава республики Денис Пушилин. Сейчас идет активная подготовка трибунала, перед организаторами поставлена задача провести процедуру военного суда максимально открыто....оценивали амбиции АрестовичаАлексей Арестович, который является советником главы офиса Владимира Зеленского, хочет стать президентом Украины, написали на этой неделе украинские СМИ. Правда, по данным прессы, баллотироваться он будет только в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок.…не могли попасть на пляжВ четверг в социальных сетях появилась информация об обнаружении на алуштинском пляже предмета, похожего на современный боеприпас. На место прибыли сотрудники МЧС и МВД. Вход на территорию пляжа закрыли. Данных о находке в экстренных службах пока не сообщили.…изучали новый вирусВ России случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, риск завоза и дальнейшего распространения минимален, сообщил на этой неделе Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что это – зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. Антитела к нему выявлены у домашних питомцев – коз и собак, а в дикой природе вирус обнаружен у землероек. Ранее в Китае выявлены 35 случаев заражения новым вирусом.

https://crimea.ria.ru/20220810/veteran-fso-nazval-veroyatnuyu-prichinu-chp-v-novofedorovke-1124127334.html

https://crimea.ria.ru/20220811/arestovich-khochet-stat-prezidentom-ukrainy--smi-1124132049.html

https://crimea.ria.ru/20220810/novyy-virus-lanya-chto-izvestno-i-kakie-simptomy-1124120557.html

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