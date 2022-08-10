https://crimea.ria.ru/20220810/veteran-fso-nazval-veroyatnuyu-prichinu-chp-v-novofedorovke-1124127334.html

Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке

Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке

Взрывы, которые накануне прогремели на территории военного аэродрома в Новофедоровке, с большой вероятностью могут быть заранее спланированной внешней... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T18:35

2022-08-10T18:35

2022-08-10T18:35

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Взрывы, которые накануне прогремели на территории военного аэродрома в Новофедоровке, с большой вероятностью могут быть заранее спланированной внешней диверсионной акцией. Но окончательный ответ дадут правоохранительные органы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов. Также он объяснил, почему в данном случае следует исключить версию ракетных или авиаударов, а также насколько Крым в целом защищен от диверсантов."Прилеты" исключеныВо-вторых, по словам Кашканова, Украина сейчас не располагает достаточно дальнострельным оружием. Даже если гипотетически предположить тайные поставки Западом такого вооружения, ракета, способная преодолеть более 300 км и нанести ощутимый удар, должна иметь внушительные габариты и не могла оказаться незамеченной."Даже если смотреть по прямой, кратчайший путь этой ракеты проходит через несколько систем ПВО, которые расположены на территории Крыма. Я не верю, что все военнослужащие спали в этот момент. А поскольку мы знаем, что взрывов было несколько, то и ракет должно было быть несколько. Это невозможно", - уверен эксперт.Халатность или диверсияПо данным Минобороны РФ, в мае прошлого года в Новофедоровке уже была нештатная ситуация."Хотелось бы верить, что руководство объекта вынесло уроки, и весь процесс обслуживания авиационной техники и вооружения соблюдался. Будет жаль, если выяснится, что это халатность. Но поскольку в условиях СВО военнослужащие максимально собраны, это маловероятно", - считает Кашканов.Эксперт не исключил версию с диверсией.По его словам, все это наталкивает на мысль, что была внешняя, прежде всего пропагандистская акция."Повреждена инфраструктура, погибли и травмированы люди. Но несмотря на это, акция прежде всего носит пропагандистский, информационный характер", - считает ветеран ФСО.Вероятны ли диверсии в других частях Крыма"Вероятность диверсий, на мой взгляд, одна из самых больших проблем, поскольку в 2014 году не все согласились с выбором крымчан. А из тех, кто не согласился, есть процент радикально настроенных. И миграционный канал через границу достаточно широкий, возможности проникновения есть", - констатирует Кашканов.Но поддаваться панике не стоит. Крым остается максимально защищенной территорией:Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.

новофедоровка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы в новофедоровке, новофедоровка