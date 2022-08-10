Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке
Ветеран ФСО назвал вероятную причину ЧП в Новофедоровке
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ поселке Новофедоровка после взрывов в домах повыбивало окна
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Взрывы, которые накануне прогремели на территории военного аэродрома в Новофедоровке, с большой вероятностью могут быть заранее спланированной внешней диверсионной акцией. Но окончательный ответ дадут правоохранительные органы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов. Также он объяснил, почему в данном случае следует исключить версию ракетных или авиаударов, а также насколько Крым в целом защищен от диверсантов.
"Прилеты" исключены
"Окончательный ответ, конечно, дадут правоохранительные органы. Следствие уже началось, уголовное дело возбуждено. Но возможную воздушную атаку я отметаю сразу. Во-первых, происшествие было хорошо снято с разных ракурсов и никаких следов от ракет и самолетов не видно. Если бы это была ракетная атака, такие следы должны были быть видны", - поясняет специалист.
Во-вторых, по словам Кашканова, Украина сейчас не располагает достаточно дальнострельным оружием. Даже если гипотетически предположить тайные поставки Западом такого вооружения, ракета, способная преодолеть более 300 км и нанести ощутимый удар, должна иметь внушительные габариты и не могла оказаться незамеченной.
"Даже если смотреть по прямой, кратчайший путь этой ракеты проходит через несколько систем ПВО, которые расположены на территории Крыма. Я не верю, что все военнослужащие спали в этот момент. А поскольку мы знаем, что взрывов было несколько, то и ракет должно было быть несколько. Это невозможно", - уверен эксперт.
Халатность или диверсия
"Таким образом, у нас остается три варианта: несчастный случай, преступная халатность или диверсия", - заключает собеседник.
По данным Минобороны РФ, в мае прошлого года в Новофедоровке уже была нештатная ситуация.
"Хотелось бы верить, что руководство объекта вынесло уроки, и весь процесс обслуживания авиационной техники и вооружения соблюдался. Будет жаль, если выяснится, что это халатность. Но поскольку в условиях СВО военнослужащие максимально собраны, это маловероятно", - считает Кашканов.
Эксперт не исключил версию с диверсией.
"Событие только произошло, а мы видим в интернете уже готовые видео. Украина действовала так и раньше. Понимаю, что там были и реальные кадры, но слишком много моментальной ложной информации: сгоревшие самолеты, фейковый указ президента якобы о введении чрезвычайной ситуации, сообщения о дорожных заторах из-за массового исхода туристов из Крыма. Это все произошло моментально", - говорит он.
По его словам, все это наталкивает на мысль, что была внешняя, прежде всего пропагандистская акция.
"Повреждена инфраструктура, погибли и травмированы люди. Но несмотря на это, акция прежде всего носит пропагандистский, информационный характер", - считает ветеран ФСО.
Вероятны ли диверсии в других частях Крыма
"Вероятность диверсий, на мой взгляд, одна из самых больших проблем, поскольку в 2014 году не все согласились с выбором крымчан. А из тех, кто не согласился, есть процент радикально настроенных. И миграционный канал через границу достаточно широкий, возможности проникновения есть", - констатирует Кашканов.
Но поддаваться панике не стоит. Крым остается максимально защищенной территорией:
"Так, как защищен Крым, - это пример для других регионов. Он защищен не только военным образом, но и все спецслужбы работают без перерывов и выходных. Если мы возьмем статистику, то выявление признаков подготовки у нас на высоком уровне. Крым защищен различными системами ПВО и иными системами. И Украина пока не обладает достаточным военным потенциалом", - подытожил эксперт, - Хотелось бы верить, что причиной произошедшего стало простое стечение обстоятельств от которого никто не застрахован".
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.