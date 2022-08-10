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Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин
Первый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе. О высокой вероятности такого решения журналистам рассказал глава республики Денис... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T12:45
2022-08-10T12:45
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Первый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе. О высокой вероятности такого решения журналистам рассказал глава республики Денис Пушилин.Перед организаторами поставлена задача провести процедуру военного суда максимально открыто, подчеркнул он.В июле сообщалось о готовности для рассмотрения в суде материалов дела в отношении восьми украинских боевиков "Медведи SS" из числа взятых в плен на заводе "Азовсталь", им грозит высшая мера наказания. Отмечалось, что это первая группа боевиков, пленных на "Азовстали", дела которых направляются в суд.20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя, включая подземные сооружения металлургического комбината "Азовсталь", в которых вместе с военными ВСУ укрывались боевики полка "Азов"*.Всего, по данным МО РФ, с 16 мая в плен сдались свыше 2,4 тыс. боевиков "Азова"* и украинских военнослужащих, которые около месяца были заблокированы ВС РФ на территории завода.По данным оборонного ведомства в плену в России на данный момент находится более шести тысяч украинских военных.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220701/vosmerym-ukrainskim-boevikam-medvedi-ss-grozit-smertnaya-kazn-v-dnr-1123723862.html
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денис пушилин, всу (вооруженные силы украины)
Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе – Пушилин

Глава ДНР: трибунал над украинскими боевиками с высокой вероятностью состоится в Мариуполе

12:45 10.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Первый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе. О высокой вероятности такого решения журналистам рассказал глава республики Денис Пушилин.

"Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе", – цитируют Пушилина "Известия".

Перед организаторами поставлена задача провести процедуру военного суда максимально открыто, подчеркнул он.
В июле сообщалось о готовности для рассмотрения в суде материалов дела в отношении восьми украинских боевиков "Медведи SS" из числа взятых в плен на заводе "Азовсталь", им грозит высшая мера наказания. Отмечалось, что это первая группа боевиков, пленных на "Азовстали", дела которых направляются в суд.
20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя, включая подземные сооружения металлургического комбината "Азовсталь", в которых вместе с военными ВСУ укрывались боевики полка "Азов"*.
Всего, по данным МО РФ, с 16 мая в плен сдались свыше 2,4 тыс. боевиков "Азова"* и украинских военнослужащих, которые около месяца были заблокированы ВС РФ на территории завода.
По данным оборонного ведомства в плену в России на данный момент находится более шести тысяч украинских военных.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Денис ПушилинВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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