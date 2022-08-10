https://crimea.ria.ru/20220810/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-10-avgusta-1124129504.html

Главные события и комментарии дня: 10 августа

Главные события и комментарии дня: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Главные события и комментарии дня: 10 августа

Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС, участие в нем примет глава МАГАТЭ. Правительство Японии в полном составе ушло в... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T22:01

2022-08-10T22:01

2022-08-10T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС, участие в нем примет глава МАГАТЭ. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов. Трибунал над боевиками ВСУ пройдет в Мариуполе. На Херсонщине задержали группу пособников ВСУ. Минздрав заявил о нестабильной эпидситуации по COVID-19 в Крыму. Новый вирус "Ланъя": что известно и какие симптомы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заседание Собеза ООН в связи с ударами по АЭС в ЗапорожьеВ среду Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами по Запорожской АЭС со стороны Украины. Позднее стало известно, что участие в созываемом заседании по ситуации с ЗАЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофы примет глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором. С июля объект подвергается атакам со стороны Украины.Отставка правительства в ЯпонииПравительство Японии в полном составе ушло в отставку, решение принято в ходе специального заседания в среду. В ближайшее время будет объявлен новый состав кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.Перестановки в японском правительстве изначально планировали провести в начале осени, однако Кисида решил осуществить их сейчас в связи с желанием ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", а также на фоне необходимости принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо.ЧП в НовофедоровкеДетонация боеприпасов на аэродроме в поселке Новофедоровка на западе Крыма признана чрезвычайной ситуацией муниципального масштаба, возбуждено уголовное дело. В Новофедоровке начали работу комиссии по оценке ущерба от взрывов, которые произошли накануне на территории военного аэродрома. Об этом завил глава Крыма Сергей Аксенов, который выехал в поселок на заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Он пообещал, что убытки за потерянное и поврежденное имущество возместят, списки уже составляют:"У нас 62 многоквартирных дома повреждено, обход по частным жилым домам еще продолжается, информация собирается. Также есть поврежденные коммерческие объекты, их около 20. Мы договорились, что по каждому дому и каждому объекту будет закреплен уполномоченный сотрудник, и человек из пострадавшего дома может к нему обратиться, сделаем все, чтобы избавить людей от бюрократии и не гонять их за справками", - сказал глава региона.Также в среду стало известно, что общее число пострадавших от взрывов достигло 14 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома.Трибунал над боевиками ВСУ в МариуполеПервый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе. О высокой вероятности такого решения журналистам в среду рассказал глава республики Денис Пушилин."Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе", – цитируют Пушилина "Известия".Перед организаторами поставлена задача провести процедуру военного суда максимально открыто.Задержание группы пособников ВСУ в Херсоне10 августа в Херсонской области задержана группа пособников украинских спецслужб, они тайно перевозили диверсантов и докладывали ВСУ о дислокации российских военных, сообщили в МВД региона. У мужчин обнаружены тайники с оружием, где хранились четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два гранатомета "Комар" польского производства, травматический пистолет.Нестабильная эпидситуация по COVID-19 в Крыму10 августа минздрав Крыма заявил о нестабильной эпидобстановке по COVID-19 в Крыму. В этой связи жителям и гостям полуострова рекомендовано носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. В минздраве напомнили, что в медучреждениях региона действует строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19. Всем гражданам рекомендуют своевременно пройти ревакцинацию.И новый вирус "Ланъя"В России случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, риск завоза и дальнейшего распространения минимальный, сообщил в пятницу Роспотребнадзор."Риск завоза и распространения инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна", - рассказали в ведомстве.В ведомстве подчеркнули, что это - зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. Антитела к нему выявлены у домашних питомцев – коз и собак, а в дикой природе вирус обнаружен у землероек. Ранее в Китае выявлены 35 случаев заражения новым вирусом.

https://crimea.ria.ru/20220810/kak-zhivet-novofedorovka-posle-vzryva-den-vtoroy-1124128676.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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