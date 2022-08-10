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Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС
Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС
Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами по Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T10:16
2022-08-10T10:16
российская федерация (россия, рф)
оон
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами по Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом со ссылкой на источник в российском постоянном представительстве в ООН пишет РИА Новости.По данным другого источника в Совбезе ООН, Москва ожидает доклада гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
https://crimea.ria.ru/20220810/mir-khodit-po-krayu--mid-o-situatsii-s-obstrelami-zaporozhskoy-aes-1124120397.html
https://crimea.ria.ru/20220805/fakelnoe-vozgoranie-vodoroda-podrobnosti-udarov-po-zaporozhskoy-aes-1124083562.html
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российская федерация (россия, рф), оон, запорожская область, украина
Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за атак ВСУ по Запорожской АЭС

Москва запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударами Украины по ЗАЭС

10:16 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами по Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом со ссылкой на источник в российском постоянном представительстве в ООН пишет РИА Новости.
"Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", – рассказал собеседник.
По данным другого источника в Совбезе ООН, Москва ожидает доклада гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
09:46
Мир ходит по краю – МИД о ситуации с обстрелами Запорожской АЭС
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Последствия удара по Запорожской АЭС
5 августа, 21:36
Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. НА ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ООНЗапорожская областьУкраина
 
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