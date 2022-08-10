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Новый вирус "Ланъя": что известно и какие симптомы
Новый вирус "Ланъя": что известно и какие симптомы - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Новый вирус "Ланъя": что известно и какие симптомы
В России случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, риск завоза и дальнейшего распространения минимальный. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T09:50
2022-08-10T09:50
2022-08-10T09:50
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В России случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, риск завоза и дальнейшего распространения минимальный. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что это - зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. Антитела к нему выявлены у домашних питомцев – коз и собак, а в дикой природе вирус обнаружен у землероек.Впервые вирус "Ланъя" был обнаружен четыре года назад в ходе геномного исследования. В дальнейшем его диагностировали еще у 35 человек, все случаи - в Китае. Симптомы вируса "Ланъя" - лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита. На фоне появления случаев заражения в Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены: не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу.Ранее сообщалось, что в Китае группой ученых были выявлены 35 случаев заражения новым вирусом. При этом до сих пор ни одного летального исхода или серьезных случаев течения не выявлено.
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роспотребнадзор, здравоохранение в россии
Новый вирус "Ланъя": что известно и какие симптомы
Роспотребнадзор оценил риск завоза в Россию генипавируса "Ланъя"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В России случаев инфицирования вирусом "Ланъя" нет, риск завоза и дальнейшего распространения минимальный. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Риск завоза и распространения инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что это - зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. Антитела к нему выявлены у домашних питомцев – коз и собак, а в дикой природе вирус обнаружен у землероек.
Впервые вирус "Ланъя" был обнаружен четыре года назад в ходе геномного исследования. В дальнейшем его диагностировали еще у 35 человек, все случаи - в Китае. Симптомы вируса "Ланъя" - лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита. На фоне появления случаев заражения в Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены: не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу.
Ранее сообщалось
, что в Китае группой ученых были выявлены 35 случаев заражения новым вирусом. При этом до сих пор ни одного летального исхода или серьезных случаев течения не выявлено.