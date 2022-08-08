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Замена ковиду: в Китае обнаружили новый гипавирус
Замена ковиду: в Китае обнаружили новый гипавирус - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Замена ковиду: в Китае обнаружили новый гипавирус
В Китае группой ученых были выявлены 35 случаев заражения новым гипавирусом. Об этом сообщило китайское издание "Пэнпай". РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T13:35
2022-08-08T13:35
2022-08-08T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Китае группой ученых были выявлены 35 случаев заражения новым гипавирусом. Об этом сообщило китайское издание "Пэнпай".Китайские и сингапурские ученые провели исследование, в ходе которого новый гипавирус получил название "Ланъя". Научная статья была опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Среди симптомов нового вируса выделяют: лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. При этом, "Ланъя" похож на вирус "Нипах". Однако до сих пор не было выявлено летального исхода или серьезных случаев заражения, отмечают ученые.Передается ли новый вирус от человека к человеку, выяснить пока не удалось. Среди животных чаще всего выявляется у землероек, а антитела были обнаружены у коз и собак.Ученые рекомендуют не паниковать, но проявлять бдительность в отношении нового вируса.
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здоровье, в мире, китай
Замена ковиду: в Китае обнаружили новый гипавирус
Группа ученых из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус "Ланъя" у 35 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым.
В Китае группой ученых были выявлены 35 случаев заражения новым гипавирусом. Об этом сообщило китайское издание "Пэнпай"
.
Китайские и сингапурские ученые провели исследование, в ходе которого новый гипавирус получил название "Ланъя". Научная статья была опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).
"Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя" (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", — пишет "Пэнпай".
Среди симптомов нового вируса выделяют: лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. При этом, "Ланъя" похож на вирус "Нипах".
Однако до сих пор не было выявлено летального исхода или серьезных случаев заражения, отмечают ученые.
Передается ли новый вирус от человека к человеку, выяснить пока не удалось. Среди животных чаще всего выявляется у землероек, а антитела были обнаружены у коз и собак.
Ученые рекомендуют не паниковать, но проявлять бдительность в отношении нового вируса.