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Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220810/perevozili-diversantov-na-khersonschine-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124121405.html
Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ
Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ
Группа пособников украинских спецслужб задержана в Херсонской области, они тайно перевозили диверсантов и докладывали ВСУ о дислокации российских военных. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T10:40
2022-08-10T10:40
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Группа пособников украинских спецслужб задержана в Херсонской области, они тайно перевозили диверсантов и докладывали ВСУ о дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД региона сообщает РИА Новости.Как выяснилось, один из задержанных под видом поездок на рыбалку бывал в местах дислокации российских военных и в дальнейшем передавал эти данные с координатами украинской стороне.В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов &gt;&gt;Также в МВД сообщили, что у мужчин обнаружены тайники с оружием, где хранились четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два гранатомета "Комар" польского производства, травматический пистолет.Ранее военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине
Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ

МВД Херсонской области сообщило о задержании группы пособников ВСУ из четырех человек

10:40 10.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Группа пособников украинских спецслужб задержана в Херсонской области, они тайно перевозили диверсантов и докладывали ВСУ о дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД региона сообщает РИА Новости.
"Задержали четырех жителей Херсонской области 1977-1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники", - говорится в сообщении ведомства.
Как выяснилось, один из задержанных под видом поездок на рыбалку бывал в местах дислокации российских военных и в дальнейшем передавал эти данные с координатами украинской стороне.
В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов >>
Также в МВД сообщили, что у мужчин обнаружены тайники с оружием, где хранились четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два гранатомета "Комар" польского производства, травматический пистолет.
Ранее военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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