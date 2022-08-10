https://crimea.ria.ru/20220810/perevozili-diversantov-na-khersonschine-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124121405.html

Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ

Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Перевозили диверсантов: на Херсонщине задержали группу пособников ВСУ

Группа пособников украинских спецслужб задержана в Херсонской области, они тайно перевозили диверсантов и докладывали ВСУ о дислокации российских военных. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T10:40

2022-08-10T10:40

2022-08-10T10:40

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Группа пособников украинских спецслужб задержана в Херсонской области, они тайно перевозили диверсантов и докладывали ВСУ о дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД региона сообщает РИА Новости.Как выяснилось, один из задержанных под видом поездок на рыбалку бывал в местах дислокации российских военных и в дальнейшем передавал эти данные с координатами украинской стороне.В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов >>Также в МВД сообщили, что у мужчин обнаружены тайники с оружием, где хранились четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два гранатомета "Комар" польского производства, травматический пистолет.Ранее военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

херсонская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине