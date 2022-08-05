Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html
В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов
В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов
Российские силовики обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов в Херсоне, все члены группировки задержаны. Об этом со ссылкой на источник в силовых... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T09:30
2022-08-05T09:32
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124046894_0:191:1536:1055_1920x0_80_0_0_a72892c4847be3640acc3f9a434587e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские силовики обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов в Херсоне, все члены группировки задержаны. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.Правоохранители выявили 16 членов ячейки, установили их личности и места проживания. В числе задержанных - командир взвода и командир отделения. У членов группы изъяты автоматы Калашникова с патронами, карабины и ружья, гранаты, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий. Как выяснилось, тайные встречи задержанные проводили в помещении одного из турагентств.По данным источника, после 24 февраля перед украинской теробороной ставилась задача не пустить на городские объекты российских военных."После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил он."С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным — командиром отделения с позывным "Малой" — и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в тероборону. Также в конце апреля – начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов", - рассказал задержанный командир взвода.Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму &gt;&gt;Его подчиненный также сообщил, что взводный дал команду всем затаиться и ничего не делать до особых указаний. В итоге диверсионная группа занималась только наблюдением за российскими силовиками."(Дал указание – ред.), чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами РФ, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать… Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону", - сказал он.И добавил, что большинство из тех, кому он предлагал такую деятельность, отказались.Ранее в акватории Днепровского лимана российскими силовиками вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.В конце июля российские военные выявили группу украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
https://crimea.ria.ru/20220802/u-passazhira-avtobusa-kherson--simferopol-nashli-granatu-1124035679.html
https://crimea.ria.ru/20220725/pri-popytke-vysaditsya-pod-khersonom-unichtozheny-ukrainskie-diversanty-1123949451.html
https://crimea.ria.ru/20220802/ukrainskie-beviki-rasstrelyali-avtobus-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti-1124044388.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124046894_0:47:1536:1199_1920x0_80_0_0_2f9aa9ef50017ed253ca5945a9d77a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов

РИА Новости: силовики обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов в Херсоне

09:30 05.08.2022 (обновлено: 09:32 05.08.2022)
 
© РИА Новости КрымДорога на Херсон
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские силовики обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов в Херсоне, все члены группировки задержаны. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
Правоохранители выявили 16 членов ячейки, установили их личности и места проживания. В числе задержанных - командир взвода и командир отделения. У членов группы изъяты автоматы Калашникова с патронами, карабины и ружья, гранаты, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий. Как выяснилось, тайные встречи задержанные проводили в помещении одного из турагентств.
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:37
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату
По данным источника, после 24 февраля перед украинской теробороной ставилась задача не пустить на городские объекты российских военных.
"После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил он.
Задержанный командир украинского взвода рассказал, что группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону, которая дислоцировалась в зданиях школ. В их задачу входила разведка и диверсионная подготовка, вывод из строя техники, дорог, мостов и прочее. Но после входа российских войск в Херсон командир приказал своим подчиненным отправиться домой до дальнейших указаний. После этого члены группы связывались через мессенджер, выполняли задания по выявлению мест дислокации подразделений ВС РФ.
"С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным — командиром отделения с позывным "Малой" — и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в тероборону. Также в конце апреля – начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов", - рассказал задержанный командир взвода.
Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму >>
Его подчиненный также сообщил, что взводный дал команду всем затаиться и ничего не делать до особых указаний. В итоге диверсионная группа занималась только наблюдением за российскими силовиками.
"(Дал указание – ред.), чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами РФ, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать… Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону", - сказал он.
И добавил, что большинство из тех, кому он предлагал такую деятельность, отказались.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:36
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
Ранее в акватории Днепровского лимана российскими силовиками вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.
В конце июля российские военные выявили группу украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области.
В Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии задержали четырех пособников ВСУ
2 августа, 22:04
Украинские боевики расстреляли автобус с людьми в Херсонской области
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Крыма
09:30В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов
09:28Украина требует семикратного возмещения "ущерба от спецоперации"
09:25В пятницу Крым накроют грозовые дожди
09:05Сухогрузы с кукурузой покинули черноморский порт и взяли курс на Англию
08:51Ученые назвали скрытый фактор риска поседения и облысения
08:23С какими заболеваниями можно перепутать аппендицит – хирург
07:55Часть западного оружия вывозится из Украины через Турцию – эксперт
07:32Юрист рассказал о новом виде мошенничества с "западными" вкладами россиян
07:01На последние деньги и нервы: покупаем школьную форму
03:30Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение
00:01В Крыму местами ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
23:07Глава ВГА Херсонской области госпитализирован
22:03Главные события и комментарии дня: 4 августа
21:23Какой продукт вызывает головную боль
20:45Почему в России растет число больных астмой – врач
20:24Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами
19:58Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
19:31В Литве "исчерпаны" возможности размещения беженцев с Украины — СМИ
19:22"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
Лента новостейМолния