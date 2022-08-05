https://crimea.ria.ru/20220805/v-khersone-obezvredili-spyaschuyu-yacheyku-ukrainskikh-diversantov-1124071098.html

В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов

В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В Херсоне обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов

Российские силовики обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов в Херсоне, все члены группировки задержаны. Об этом со ссылкой на источник в силовых... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T09:30

2022-08-05T09:30

2022-08-05T09:32

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Российские силовики обезвредили "спящую ячейку" украинских диверсантов в Херсоне, все члены группировки задержаны. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.Правоохранители выявили 16 членов ячейки, установили их личности и места проживания. В числе задержанных - командир взвода и командир отделения. У членов группы изъяты автоматы Калашникова с патронами, карабины и ружья, гранаты, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий. Как выяснилось, тайные встречи задержанные проводили в помещении одного из турагентств.По данным источника, после 24 февраля перед украинской теробороной ставилась задача не пустить на городские объекты российских военных."После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил он."С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным — командиром отделения с позывным "Малой" — и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в тероборону. Также в конце апреля – начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов", - рассказал задержанный командир взвода.Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму >>Его подчиненный также сообщил, что взводный дал команду всем затаиться и ничего не делать до особых указаний. В итоге диверсионная группа занималась только наблюдением за российскими силовиками."(Дал указание – ред.), чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами РФ, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать… Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону", - сказал он.И добавил, что большинство из тех, кому он предлагал такую деятельность, отказались.Ранее в акватории Днепровского лимана российскими силовиками вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены.В конце июля российские военные выявили группу украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.

https://crimea.ria.ru/20220802/u-passazhira-avtobusa-kherson--simferopol-nashli-granatu-1124035679.html

https://crimea.ria.ru/20220725/pri-popytke-vysaditsya-pod-khersonom-unichtozheny-ukrainskie-diversanty-1123949451.html

https://crimea.ria.ru/20220802/ukrainskie-beviki-rasstrelyali-avtobus-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti-1124044388.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине