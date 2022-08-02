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Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму
Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму
В Крыму есть украинская агентура, однако говорить о серьезном подполье, способном организовать серьезные диверсии, не приходится. Такое мнение высказали... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T15:46
2022-08-02T15:46
крым
украина
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму есть украинская агентура, однако говорить о серьезном подполье, способном организовать серьезные диверсии, не приходится. Такое мнение высказали политические эксперты и ветераны спецслужб на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий заявил, что якобы в Крыму активизируется "партизанское движение". По его словам, "люди готовятся к возвращению Украины на полуостров"."Наивно полагать, что Украина не сохранила агентуру на территории Крыма, Херсонской, Запорожской областей. Безусловно, она есть и будет работать", – сказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.По мнению эксперта, недавняя атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе – максимум, что может совершить это подполье."Вроде бы мелочь: самодельный дрон с какой-то взрывчаткой около штаба ВМФ. Но в результате медийный и имиджевый эффект был произведен. На такого рода мероприятия, чтобы оказывать влияние на настроения, их хватит. Такие акции не вызовут панику, но могут посеять тревожность, нервозность. Такого, конечно, можно ожидать. Все будет зависеть от работы спецслужб", – полагает Бедрицкий.При этом ракетные удары по инфраструктуре на полуострове, в частности по Крымскому мосту, вряд ли возможны, поскольку Россия в ходе спецоперации отодвинула границу, из-за которой может быть нанесен такой удар, пояснил аналитик.С Бедрицким согласен политолог Сергей Киселев:"Угрозы ударить по Крымскому мосту – пустые заявления, не имеющие никакого значения, кроме пропагандистского эффекта. Реакция большинства людей в Крыму, которые понимают, что к чему, спокойная и трезвая, хотя паникеры всегда находятся. А по поводу "партизанского движения"… Ну какая партизанская война в Крыму? У партизан должны быть база, снабжение, поддержка населения. Это абсолютно нереально. Если нет партизанской войны в Запорожье и Херсоне, то в Крыму ее тем более не будет".Ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов отметил, что для Украины очень важно оказывать психологическое воздействие на крымчан, которых они всегда считали своими врагами."Думаю, внешние атаки маловероятны в силу того, что у них пока нет технических возможностей, если, конечно, американцы не подарят им ракеты дальностью 300 км. Внутренние акции более вероятны, потому что мы имеем здесь определенную украинскую агентуру. К угрозам внутренних диверсий нужно относиться очень внимательно. Наши спецслужбы активно работают в этом направлении, по крайней мере, регулярно задерживаются граждане, причастные к разведывательным мероприятиям и подготовке диверсий", – полагает специалист.31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ, беспилотник нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ранения получили шесть человек. После этого в городе был установлен желтый (средний) уровень террористической опасности.По факту взрыва на территории штаба ЧФ возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220802/vashington-napryamuyu-vovlechen-v-konflikt-na-ukraine--minoborony-1124036883.html
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крым, украина, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму

Эксперты: в Крыму есть украинская агентура, но на крупные диверсии она неспособна

15:46 02.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование побережья на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю.
Разминирование побережья на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю. - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму есть украинская агентура, однако говорить о серьезном подполье, способном организовать серьезные диверсии, не приходится. Такое мнение высказали политические эксперты и ветераны спецслужб на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий заявил, что якобы в Крыму активизируется "партизанское движение". По его словам, "люди готовятся к возвращению Украины на полуостров".
"Наивно полагать, что Украина не сохранила агентуру на территории Крыма, Херсонской, Запорожской областей. Безусловно, она есть и будет работать", – сказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
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По мнению эксперта, недавняя атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе – максимум, что может совершить это подполье.
"Вроде бы мелочь: самодельный дрон с какой-то взрывчаткой около штаба ВМФ. Но в результате медийный и имиджевый эффект был произведен. На такого рода мероприятия, чтобы оказывать влияние на настроения, их хватит. Такие акции не вызовут панику, но могут посеять тревожность, нервозность. Такого, конечно, можно ожидать. Все будет зависеть от работы спецслужб", – полагает Бедрицкий.
При этом ракетные удары по инфраструктуре на полуострове, в частности по Крымскому мосту, вряд ли возможны, поскольку Россия в ходе спецоперации отодвинула границу, из-за которой может быть нанесен такой удар, пояснил аналитик.
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С Бедрицким согласен политолог Сергей Киселев:
"Угрозы ударить по Крымскому мосту – пустые заявления, не имеющие никакого значения, кроме пропагандистского эффекта. Реакция большинства людей в Крыму, которые понимают, что к чему, спокойная и трезвая, хотя паникеры всегда находятся. А по поводу "партизанского движения"… Ну какая партизанская война в Крыму? У партизан должны быть база, снабжение, поддержка населения. Это абсолютно нереально. Если нет партизанской войны в Запорожье и Херсоне, то в Крыму ее тем более не будет".
Ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса Василий Кашканов отметил, что для Украины очень важно оказывать психологическое воздействие на крымчан, которых они всегда считали своими врагами.
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Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью
"Думаю, внешние атаки маловероятны в силу того, что у них пока нет технических возможностей, если, конечно, американцы не подарят им ракеты дальностью 300 км. Внутренние акции более вероятны, потому что мы имеем здесь определенную украинскую агентуру. К угрозам внутренних диверсий нужно относиться очень внимательно. Наши спецслужбы активно работают в этом направлении, по крайней мере, регулярно задерживаются граждане, причастные к разведывательным мероприятиям и подготовке диверсий", – полагает специалист.
31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ, беспилотник нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ранения получили шесть человек. После этого в городе был установлен желтый (средний) уровень террористической опасности.
По факту взрыва на территории штаба ЧФ возбуждено уголовное дело.
 
КрымУкраинаСевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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