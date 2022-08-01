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По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело
По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 01.08.2022
По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело
По факту взрыва не территории Штаба ЧФ в Севастополе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T10:09
2022-08-01T10:09
севастополь
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. По факту взрыва не территории Штаба ЧФ в Севастополе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.В данный момент в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.Около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ, Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотным летательным аппаратом, на котором было установлено взрывное устройство. В результате взрыва пострадали шестеро сотрудников,.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все публичные мероприятия, запланированные ранее на праздничный день, отменены.В городе введен "желтый" – высокий уровень террористической опасности
https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html
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севастополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), чф рф (черноморский флот российской федерации)
По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело

По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе возбуждено уголовное дело – СК

10:09 01.08.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
Территория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. По факту взрыва не территории Штаба ЧФ в Севастополе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений <...> покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом", – говорится в сообщении.
В данный момент в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.
Около шести утра 31 июля, в день празднования Военно-морского флота РФ, Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотным летательным аппаратом, на котором было установлено взрывное устройство. В результате взрыва пострадали шестеро сотрудников,.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все публичные мероприятия, запланированные ранее на праздничный день, отменены.
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