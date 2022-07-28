https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Об РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T09:17
2022-07-28T09:17
2022-07-28T09:17
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888869_0:420:868:908_1920x0_80_0_0_89925dcdd22a6ad6ec2d4e3a23469001.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает РИА Новости."При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области", - сообщил сотрудник силовых структур.Как выяснилось, задержанный с самого начала спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, где все желающие могли сообщать о местонахождении российских военных. Сам мужчина жил в селе с отцом, но в апреле приехал в Херсон к матери и увидел военнослужащих РФ. Тогда он и "слил" место их дислокации в соцсети."Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "КамАЗ", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", - рассказал он.Однако на этом дело не закончилось. Вскоре ему позвонила некая женщина, которая просила подобные видео теперь отправлять непосредственно ей, рассказал задержанный. Тот согласился и впоследствии записал материал с дислокацией нескольких блокпостов, где военнослужащие ВС РФ также раздавали гуманитарную помощь. Кроме этого, он снимал ролики про обычных горожан и повседневную жизнь Херсона, а также здания с установленными на них российскими флагами.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>"Управление полиции особенно. Также снимал билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", - добавил он.По информации сотрудника российских силовых структур, позвонившая мужчине женщина, представившаяся сотрудницей СБУ "Любой", на самом деле ранее служила в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон"."Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой РФ", - рассказал собеседник агентства.За видеоролики и данные о координатах размещения российских войск мужчине перевели 550 гривен. И далее каждый следующий "сюжет" тоже оплачивался. Вместе с денежным вознаграждением, корректировщику "Люба" дала контакт своего помощника, который должен был решить при необходимости "любой вопрос".Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые >>"Впоследствии этот помощник несколько раз выходил на связь с задержанным, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", - сказал источник.Также российские спецслужбы установили, что задержанный ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". При обыске помимо фото- и видеотехники у него обнаружили дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>
https://crimea.ria.ru/20220725/pri-popytke-vysaditsya-pod-khersonom-unichtozheny-ukrainskie-diversanty-1123949451.html
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888869_0:339:868:989_1920x0_80_0_0_aa8d575ad88eb6bfe08b21b041bb535b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, сбу (служба безопасности украины)
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
Российские силовики выявили группу украинских агентов, наводивших артиллерию на Херсон
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает РИА Новости.
"При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области", - сообщил сотрудник силовых структур.
Как выяснилось, задержанный с самого начала спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, где все желающие могли сообщать о местонахождении российских военных. Сам мужчина жил в селе с отцом, но в апреле приехал в Херсон к матери и увидел военнослужащих РФ. Тогда он и "слил" место их дислокации в соцсети.
"Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "КамАЗ", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", - рассказал он.
Однако на этом дело не закончилось. Вскоре ему позвонила некая женщина, которая просила подобные видео теперь отправлять непосредственно ей, рассказал задержанный. Тот согласился и впоследствии записал материал с дислокацией нескольких блокпостов, где военнослужащие ВС РФ также раздавали гуманитарную помощь. Кроме этого, он снимал ролики про обычных горожан и повседневную жизнь Херсона, а также здания с установленными на них российскими флагами.
"Управление полиции особенно. Также снимал билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", - добавил он.
По информации сотрудника российских силовых структур, позвонившая мужчине женщина, представившаяся сотрудницей СБУ "Любой", на самом деле ранее служила в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон".
"Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей
, проживающих на территории, контролируемой РФ", - рассказал собеседник агентства.
За видеоролики и данные о координатах размещения российских войск мужчине перевели 550 гривен. И далее каждый следующий "сюжет" тоже оплачивался. Вместе с денежным вознаграждением, корректировщику "Люба" дала контакт своего помощника, который должен был решить при необходимости "любой вопрос".
"Впоследствии этот помощник несколько раз выходил на связь с задержанным, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", - сказал источник.
Информация от наводчика проверялась СБУ и Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины, после чего предавалась ВСУ для нанесения точечных ракетных ударов по технике и личному составу российских войск. Сама же "Люба" вместе с мужем сбежала их Херсона в Одессу, где, по информации российских силовиков, находится по сей день.
Также российские спецслужбы установили, что задержанный ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". При обыске помимо фото- и видеотехники у него обнаружили дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.