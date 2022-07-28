https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html

Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону

Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону

Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Об РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T09:17

2022-07-28T09:17

2022-07-28T09:17

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Группа украинских агентов, занимавшихся наводкой артиллерийских ударов по российским военным в Херсоне и Херсонской области, выявлена российскими силовиками. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает РИА Новости."При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области", - сообщил сотрудник силовых структур.Как выяснилось, задержанный с самого начала спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, где все желающие могли сообщать о местонахождении российских военных. Сам мужчина жил в селе с отцом, но в апреле приехал в Херсон к матери и увидел военнослужащих РФ. Тогда он и "слил" место их дислокации в соцсети."Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "КамАЗ", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", - рассказал он.Однако на этом дело не закончилось. Вскоре ему позвонила некая женщина, которая просила подобные видео теперь отправлять непосредственно ей, рассказал задержанный. Тот согласился и впоследствии записал материал с дислокацией нескольких блокпостов, где военнослужащие ВС РФ также раздавали гуманитарную помощь. Кроме этого, он снимал ролики про обычных горожан и повседневную жизнь Херсона, а также здания с установленными на них российскими флагами.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>"Управление полиции особенно. Также снимал билборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", - добавил он.По информации сотрудника российских силовых структур, позвонившая мужчине женщина, представившаяся сотрудницей СБУ "Любой", на самом деле ранее служила в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон"."Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой РФ", - рассказал собеседник агентства.За видеоролики и данные о координатах размещения российских войск мужчине перевели 550 гривен. И далее каждый следующий "сюжет" тоже оплачивался. Вместе с денежным вознаграждением, корректировщику "Люба" дала контакт своего помощника, который должен был решить при необходимости "любой вопрос".Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые >>"Впоследствии этот помощник несколько раз выходил на связь с задержанным, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", - сказал источник.Также российские спецслужбы установили, что задержанный ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". При обыске помимо фото- и видеотехники у него обнаружили дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>

https://crimea.ria.ru/20220725/pri-popytke-vysaditsya-pod-khersonom-unichtozheny-ukrainskie-diversanty-1123949451.html

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

херсонская область

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, сбу (служба безопасности украины)