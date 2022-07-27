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Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые
Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые
Взрывное устройство сработало в крупнейшем микрорайоне Херсона на пути следования полицейской машины, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T15:12
2022-07-27T15:21
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Взрывное устройство сработало в крупнейшем микрорайоне Херсона на пути следования полицейской машины, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.И уточнил, что правоохранители получили серьезные травмы. Сейчас ими занимаются врачи.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон &gt;&gt;Как сообщалось, в результате ночной атаки ВСУ на Херсон повреждены железнодорожный мост через Днепр и Антоновский мост. На последнем пришлось закрыть движение для всех видов транспорта. Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220720/glava-vga-melitopolskogo-rayona-o-pokushenii-pomoschi-ot-kryma-i-turistakh-1123906737.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые

При взрыве СВУ в Херсоне пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы

15:12 27.07.2022 (обновлено: 15:21 27.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Взрывное устройство сработало в крупнейшем микрорайоне Херсона на пути следования полицейской машины, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.
"Проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали. Два сотрудника патрульно-постовой службы, это уже наша областная служба, получили ранения", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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И уточнил, что правоохранители получили серьезные травмы. Сейчас ими занимаются врачи.
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Как сообщалось, в результате ночной атаки ВСУ на Херсон повреждены железнодорожный мост через Днепр и Антоновский мост. На последнем пришлось закрыть движение для всех видов транспорта. Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.
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Зачем ВСУ бомбит мосты в Херсоне
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Херсонская областьПроисшествияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
15:35В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин
15:12Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые
15:09Украинец получил 5,5 лет колонии за ложное минирование здания в Крыму
14:52Почему в России растет заболеваемость COVID-19
14:40НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
14:28Первый паром с грузом прибыл в порт Мариуполя из Ейска – МО РФ
14:17Снимет ли Запад санкции с России и когда это может произойти – мнение
14:03Рада проголосовала за назначение нового генпрокурора Украины
13:59Пьяный водитель в Севастополе сбил пешехода и пытался сбежать
13:49НАТО дважды наступила на собственные грабли – Кадыров
13:35Жительница Керчи в суде ответит за дискредитацию российских военных
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12:45Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском
12:41В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
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