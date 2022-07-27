https://crimea.ria.ru/20220727/vzryvnoe-ustroystvo-srabotalo-v-khersone-est-ranenye-1123974051.html

Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые

Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые

Взрывное устройство сработало в крупнейшем микрорайоне Херсона на пути следования полицейской машины, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T15:12

2022-07-27T15:12

2022-07-27T15:21

херсонская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Взрывное устройство сработало в крупнейшем микрорайоне Херсона на пути следования полицейской машины, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.И уточнил, что правоохранители получили серьезные травмы. Сейчас ими занимаются врачи.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>Как сообщалось, в результате ночной атаки ВСУ на Херсон повреждены железнодорожный мост через Днепр и Антоновский мост. На последнем пришлось закрыть движение для всех видов транспорта. Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220720/glava-vga-melitopolskogo-rayona-o-pokushenii-pomoschi-ot-kryma-i-turistakh-1123906737.html

https://crimea.ria.ru/20220727/zachem-vsu-bombit-mosty-v-khersone-1123971030.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине