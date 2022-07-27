Взрывное устройство сработало в Херсоне: есть раненые
При взрыве СВУ в Херсоне пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы
15:12 27.07.2022 (обновлено: 15:21 27.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Взрывное устройство сработало в крупнейшем микрорайоне Херсона на пути следования полицейской машины, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.
"Проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврический называется. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами. Оно было взорвано по пути следования машины ППС. Злоумышленники подсмотрели, заложили СВУ, взорвали. Два сотрудника патрульно-постовой службы, это уже наша областная служба, получили ранения", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
И уточнил, что правоохранители получили серьезные травмы. Сейчас ими занимаются врачи.
Как сообщалось, в результате ночной атаки ВСУ на Херсон повреждены железнодорожный мост через Днепр и Антоновский мост. На последнем пришлось закрыть движение для всех видов транспорта. Сейчас военными предпринимаются меры по созданию новых переправ. Движение транспорта будет осуществляться с помощью паромов и понтонных мостов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.