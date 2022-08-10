https://crimea.ria.ru/20220810/iz-za-vzryvov-v-novofedorovke-povrezhdeny-62-mnogoetazhki-i-20-magazinov-1124123547.html

Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов

Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, оценка разрушений частного сектора еще не... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T12:46

2022-08-10T12:46

2022-08-10T13:01

безопасность республики крым и севастополя

крым

происшествия

новофедоровка

взрывы в новофедоровке

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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. После взрывов на аэродроме в Новофедоровке повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, оценка разрушений частного сектора еще не завершена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что после инцидента в Новофедоровке и соседней Михайловке отключен газ. Его подачу возобновят к концу дня, но только в неповрежденные дома. "Сегодня газ отключен в Михайловке и Новофедоровке. Газ будет подан до конца дня в полном объеме во все неповрежденные дома. В поврежденные только после проверки, экспертизы и восстановления сетей", - сообщил глава Крыма.Разбор завалов и восстановление домов начнутся после завершения следственных действий, которые проводят правоохранители в рамках возбужденного СК уголовного дела, заявил Аксенов. По предварительным данным, ремонт займет не больше 10 дней.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.

https://crimea.ria.ru/20220810/rezhim-chs-vveden-v-krymskoy-novofedorovke-posle-vzryvov-1124123661.html

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безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, новофедоровка, взрывы в новофедоровке