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Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
После взрывов на аэродроме в Новофедоровке повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, оценка разрушений частного сектора еще не... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T12:46
2022-08-10T13:01
безопасность республики крым и севастополя
крым
происшествия
новофедоровка
взрывы в новофедоровке
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. После взрывов на аэродроме в Новофедоровке повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, оценка разрушений частного сектора еще не завершена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что после инцидента в Новофедоровке и соседней Михайловке отключен газ. Его подачу возобновят к концу дня, но только в неповрежденные дома. "Сегодня газ отключен в Михайловке и Новофедоровке. Газ будет подан до конца дня в полном объеме во все неповрежденные дома. В поврежденные только после проверки, экспертизы и восстановления сетей", - сообщил глава Крыма.Разбор завалов и восстановление домов начнутся после завершения следственных действий, которые проводят правоохранители в рамках возбужденного СК уголовного дела, заявил Аксенов. По предварительным данным, ремонт займет не больше 10 дней.Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
https://crimea.ria.ru/20220810/rezhim-chs-vveden-v-krymskoy-novofedorovke-posle-vzryvov-1124123661.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, новофедоровка, взрывы в новофедоровке
Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов

Аксенов: в результате взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов

12:46 10.08.2022 (обновлено: 13:01 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. После взрывов на аэродроме в Новофедоровке повреждены 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, оценка разрушений частного сектора еще не завершена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"У нас 62 многоквартирных дома повреждено, обход по частным жилым домам еще продолжается, информация собирается. Также есть поврежденные коммерческие объекты, их около 20. Мы договорились, что по каждому дому и каждому объекту будет закреплен уполномоченный сотрудник и человек из пострадавшего дома может к нему обратиться, сделаем все, чтобы избавить людей от бюрократии и не гонять их за справками", - заявил Аксенов.
Он сообщил, что после инцидента в Новофедоровке и соседней Михайловке отключен газ. Его подачу возобновят к концу дня, но только в неповрежденные дома.
"Сегодня газ отключен в Михайловке и Новофедоровке. Газ будет подан до конца дня в полном объеме во все неповрежденные дома. В поврежденные только после проверки, экспертизы и восстановления сетей", - сообщил глава Крыма.
Разбор завалов и восстановление домов начнутся после завершения следственных действий, которые проводят правоохранители в рамках возбужденного СК уголовного дела, заявил Аксенов. По предварительным данным, ремонт займет не больше 10 дней.
Во вторник днем в крымском курортном поселке Новофедоровка прогремели взрывы. В результате происшествия оказались выбиты стекла у расположенных в районе домов. Один человек погиб, пострадали еще 14, в том числе двое детей. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории находящегося в поселке аэродрома. Авиационная техника, по данным оборонного ведомства, не повреждена.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Дополняется
Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымПроисшествияНовофедоровкаВзрывы в Новофедоровке
 
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12:49Режим ЧС введен в крымской Новофедоровке после взрывов
12:46Из-за взрывов в Новофедоровке повреждены 62 многоэтажки и 20 магазинов
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