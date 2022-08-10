https://crimea.ria.ru/20220810/skolko-poluchat-zhiteli-povrezhdennykh-iz-za-vzryvov-domov-v-novofedorovke-1124124896.html

Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке

Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке

Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T13:30

2022-08-10T13:30

2022-08-10T13:33

взрывы в новофедоровке

новофедоровка

крым

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

сергей аксенов

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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В курортном поселке после взрывов введен режим ЧС. Один человек погиб и 14 пострадали. В результате происшествия повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку >>Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220810/chp-na-aerodrome-v-novofedorovke-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1124123800.html

новофедоровка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы в новофедоровке, новофедоровка, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, сергей аксенов