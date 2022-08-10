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Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T13:30
2022-08-10T13:33
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В курортном поселке после взрывов введен режим ЧС. Один человек погиб и 14 пострадали. В результате происшествия повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку &gt;&gt;Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220810/chp-na-aerodrome-v-novofedorovke-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1124123800.html
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взрывы в новофедоровке, новофедоровка, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, сергей аксенов
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке

Аксенов: компенсации за поврежденное жилье в Новофедоровке составят 10-100 тысяч рублей

13:30 10.08.2022 (обновлено: 13:33 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Размер компенсации составит 10, 50 или 100 тысяч. Если нужно будет рассмотреть вопрос индивидуально, то будем рассматривать индивидуально. Будут проходить те же самые процедуры, как у людей во время подтоплений в Крыму", - отметил глава региона.
В курортном поселке после взрывов введен режим ЧС. Один человек погиб и 14 пострадали. В результате происшествия повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.
Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку >>
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Взрывы в НовофедоровкеНовофедоровкаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияСергей Аксенов
 
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