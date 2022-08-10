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Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T13:30
2022-08-10T13:30
2022-08-10T13:33
взрывы в новофедоровке
новофедоровка
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
сергей аксенов
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САКИ, 10 авг – РИА Новости Крым. Жители крымского поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме, получат компенсации в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В курортном поселке после взрывов введен режим ЧС. Один человек погиб и 14 пострадали. В результате происшествия повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, а также частные дома. Более 250 человек размещены в пунктах временного размещения.Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку >>Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. В Минобороны заявили, что причиной инцидента стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника не повреждена. После ЧП были усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуировали. Сейчас местные власти вместе со специальной комиссией оценивают ущерб, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
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взрывы в новофедоровке, новофедоровка, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, сергей аксенов
Сколько получат жители поврежденных из-за взрывов домов в Новофедоровке
Аксенов: компенсации за поврежденное жилье в Новофедоровке составят 10-100 тысяч рублей
13:30 10.08.2022 (обновлено: 13:33 10.08.2022)