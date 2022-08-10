https://crimea.ria.ru/20220810/zachem-lyudi-edut-v-krymskuyu-novofedorovku-1124123366.html

Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку

Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку

Небольшой поселок Новофедоровка в 18 километрах на восток от Евпатории и в 60 километрах от Симферополя – популярное курортное местечко среди жителей центра... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T13:15

2022-08-10T13:15

2022-08-10T13:15

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крым курортный

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взрывы в новофедоровке

новофедоровка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Небольшой поселок Новофедоровка в 18 километрах на восток от Евпатории и в 60 километрах от Симферополя – популярное курортное местечко среди жителей центра Крымского полуострова. Здесь два важных занятия для 5,5 тысяч местных – обслуживание военного аэродрома Саки, расположенного сразу за жилой зоной на восточной окраине поселка, и курортная деятельность летом.Во времена СССР поселок назывался "Саки-4". Фактически это был военный городок, где жили семьи летчиков Черноморского флота, и здесь долгие годы никаких отдыхающих и туристической отрасли не было – это был закрытый населенный пункт.Военный аэродром "Саки". Справка >>После развала СССР согласно постановлению Верховного Совета Республики Крым от 12 декабря 1992 на территории авиационного гарнизона был образован поселок городского типа Новофедоровка.Местные пляжи многие симферопольцы называют "городским симферопольским пляжем". Они мелкогалечные, широкие, с удобным входом в воду. И еще – здесь практически не бывает холодных течений. Летом в Новофедоровку курсируют чартерные автобусные рейсы из северо-западных районов Симферополя.Отдых в поселке, конечно, не ялтинский, но более цивилизованный, чем на пляжах поселка Николаевка, которые также считаются "симферопольскими городскими". В Новофедоровке они по праву считаются одними из лучших в западном Крыму: души, ногомойки, туалеты, питьевые фонтанчики, прибрежные кафе и даже не часто встречающийся в Крыму спуск в воду для инвалидов-колясочников – здесь есть все для нормального отдыха.В 2016 году в Новофедоровке на средства инвесторов сделали прогулочную набережную. Это был один из первых образцов реконструкции крымских приморских зон отдыха.В Новофедоровке нет никаких достопримечательностей кроме сквера с Аллеей Героев, где в ряд стоят девять бюстов Героев Советского Союза и одного героя России, в разное время служивших в авиации Черноморского флота. Также к достопримечательностям можно отнести огромный высокий железобетонный пирс длинной 150 метров, который был построен в 1979 году для строительства полигона НИТКА. С этого высокого пирса любят нырять купальщики, с него же рыбачат.Также многие отдыхающие находят изюминкой Новофедоровки регулярный взлет самолетов и вертолетов с военного аэродрома, за которым любят наблюдать и дети, и взрослые. А летчики, в свою очередь, как будто специально красуются, с ревом ведя машины прямо над линиями пляжей.Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке >>Сам же поселок представляет из себя преимущественно частную застройку, за исключением домов гарнизона, превращенную в мини-отели и гостинички для достаточно непритязательных отдыхающих. Небольшой рынок, маленькие магазинчики, недорогие столовые и закусочные, а на берегу моря аквапарк: в общем Новофедоровка – это место для спокойного семейного отдыха.Из развлечений – прогулки пешком и на велосипеде к озерам, расположенным на восточной и западной окраинах поселка – Сакскому и Кызыл-Яр.Единственное, что может испортить впечатление от отдыха здесь – это наличие комаров вечером (озера близко) и медуз, колонии которых регулярно приходят к берегам.

https://crimea.ria.ru/20220809/minoborony-nazvalo-prichiny-vzryvov-na-aerodrome-v-novofedorovke-1124113753.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым курортный, армия и флот, взрывы в новофедоровке, новофедоровка