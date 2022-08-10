https://crimea.ria.ru/20220810/pravitelstvo-yaponii-v-polnom-sostave-ushlo-v-otstavku-1124120011.html
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, решение принято в ходе специального заседания кабмина в среду. Об этом со ссылкой на агентство Киодо... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T08:55
2022-08-10T08:55
2022-08-10T08:56
япония
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, решение принято в ходе специального заседания кабмина в среду. Об этом со ссылкой на агентство Киодо сообщает РИА Новости.Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен новый состав кабинета министров под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.Перестановки в японском правительстве изначально планировали провести в начале осени, однако Кисида решил осуществить их сейчас в связи с желанием ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", а также на фоне необходимости принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо.
https://crimea.ria.ru/20220708/byvshiy-premer-ministr-yaponii-sindzo-abe-umer-posle-pokusheniya-1123786243.html
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япония, политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку в преддверии кадровых ротаций
08:55 10.08.2022 (обновлено: 08:56 10.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, решение принято в ходе специального заседания кабмина в среду. Об этом со ссылкой на агентство Киодо сообщает РИА Новости.
Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен новый состав кабинета министров под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.
Перестановки в японском правительстве изначально планировали провести в начале осени, однако Кисида решил осуществить их сейчас в связи с желанием ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", а также на фоне необходимости принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо.