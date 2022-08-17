https://crimea.ria.ru/20220817/shkola-povrezhdena-pri-detonatsii-boepripasov-v-dzhankoyskom-rayone-1124195430.html

Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе

Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе

В результате детонации боеприпасов повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское Джанкойского района. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:36

2022-08-17T13:36

2022-08-17T13:46

крым

сергей аксенов

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джанкой

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В результате детонации боеприпасов повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское Джанкойского района. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма >>При этом мебель в учебном учреждении не пострадала, однако Аксенов поручил изыскать возможность обновить и ее."Важно, чтобы 1 сентября учителя и ученики смогли приступить к учебному процессу", - заключил он.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20220817/v-dzhankoyskom-rayone-otsenyat-uscherb-posle-diversii-na-sklade-boepripasov-1124192562.html

https://crimea.ria.ru/20220817/chto-seychas-proiskhodit-v-dzhankoyskom-rayone-1124191788.html

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2022

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крым, сергей аксенов, происшествия, джанкой, безопасность республики крым и севастополя