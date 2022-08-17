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Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе
Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе
В результате детонации боеприпасов повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское Джанкойского района. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:36
2022-08-17T13:46
крым
сергей аксенов
происшествия
джанкой
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В результате детонации боеприпасов повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское Джанкойского района. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма &gt;&gt;При этом мебель в учебном учреждении не пострадала, однако Аксенов поручил изыскать возможность обновить и ее."Важно, чтобы 1 сентября учителя и ученики смогли приступить к учебному процессу", - заключил он.Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-dzhankoyskom-rayone-otsenyat-uscherb-posle-diversii-na-sklade-boepripasov-1124192562.html
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крым, сергей аксенов, происшествия, джанкой, безопасность республики крым и севастополя
Школа повреждена при детонации боеприпасов в Джанкойском районе

Глава Крыма Аксенов: в результате ЧП в Джанкойском районе повреждена школа

13:36 17.08.2022 (обновлено: 13:46 17.08.2022)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в Джанкое
Взрывы в Джанкое - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В результате детонации боеприпасов повреждено здание общеобразовательной школы в селе Майское Джанкойского района. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма >>
"В рамках обхода осмотрел здания общеобразовательной школы и администрации поселения, пострадавшие накануне в результате детонации боеприпасов на складе военного назначения. Поручил коллегам оперативно приступить к ремонтным работам: замене окон, дверей, кровли", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом мебель в учебном учреждении не пострадала, однако Аксенов поручил изыскать возможность обновить и ее.
На пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
11:16
В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
"Важно, чтобы 1 сентября учителя и ученики смогли приступить к учебному процессу", - заключил он.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. Пятикилометровая зона в районе склада была оцеплена, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После происшествия в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
Ситуация в Джанкое - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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КрымСергей АксеновПроисшествияДжанкойБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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