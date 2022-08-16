https://crimea.ria.ru/20220816/rezhim-chs-vveden-posle-diversii-v-dzhankoyskom-rayone-1124183032.html

Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе

Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС регионального характера после диверсии в Джанкойском районе. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T14:07

2022-08-16T14:07

2022-08-16T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС регионального характера после диверсии в Джанкойском районе.Детонация боеприпасов продолжается. После ее окончания начнется обход домовладений для установления ущерба. На месте происшествия работают сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, Федеральной службы безопасности.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.

https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

https://crimea.ria.ru/20220816/tysyachi-evakuirovany-desyatki-v-podvalakh-chto-proiskhodit-pod-dzhankoem-1124182316.html

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крым, джанкой, происшествия, безопасность республики крым и севастополя