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Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе
Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС регионального характера после диверсии в Джанкойском районе. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T14:07
2022-08-16T14:07
2022-08-16T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС регионального характера после диверсии в Джанкойском районе.Детонация боеприпасов продолжается. После ее окончания начнется обход домовладений для установления ущерба. На месте происшествия работают сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, Федеральной службы безопасности.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек, из них 121 – в пункты временного размещения.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.
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крым, джанкой, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Режим ЧС введен после диверсии в Джанкойском районе
Глава Крыма Аксенов сообщил о введении режима ЧС в Джанкойском районе
14:07 16.08.2022 (обновлено: 14:24 16.08.2022)