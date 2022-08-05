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Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию" - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"
Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию" - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился впечатлениями от общения с Владимиром Зеленским, которого он и его коллега по амплуа РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T12:39
2022-08-05T12:39
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился впечатлениями от общения с Владимиром Зеленским, которого он и его коллега по амплуа Владимир Кузнецов (Вован) разыгрывали по телефону несколько раз.По словам Столярова, в первый раз они связались с Зеленским, когда тот еще не был президентом Украины.Он также отметил, что на звонки пранкеров шоумену Зеленскому часто отвечал олигарх Игорь Коломойский, который в то время был фактическим работодателем будущего украинского президента."Когда мы ему (Зеленскому – ред.) звонили и не дозванивались, часто брал трубку Коломойский. Он сильно матерился, пытаясь защитить Зеленского. Видимо, думал, что ему звонят какие-то поклонники. Коломойский обещал натравить на звонящих "Правый сектор"* и говорил: "не звоните Зеленскому, я его крыша". Такое часто было", – рассказал пранкер.Несколько раз Зеленский становился объектом розыгрышей Лексуса и Вована уже будучи президентом Украины."Один раз мы с Зеленским общались, когда он уже был президентом. У нас тогда создалось впечатление, что он находился под наркотическими веществами. Мы тогда общались с ним от имени (мэра Киева Виталия) Кличко. В другой раз мы ему звонили, когда он находился на КВН, тоже был очень "бодрым", – поделился Столяров.*Террористическая организация, запрещена в России
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владимир зеленский (президент украины), общество
Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"

Пранкер Лексус рассказал о впечатлениях от общения с Владимиром Зеленским

12:39 05.08.2022
 
© РИА Новости КрымПранкер Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился впечатлениями от общения с Владимиром Зеленским, которого он и его коллега по амплуа Владимир Кузнецов (Вован) разыгрывали по телефону несколько раз.
По словам Столярова, в первый раз они связались с Зеленским, когда тот еще не был президентом Украины.
"Мы от имени военкома пытались призвать Зеленского в украинскую армию. Он сказал: "присылайте повестку, я никуда без этого являться не буду, вот когда пришлете повестку, тогда может быть что-то с вами и произойдет, а так до свидания". А потом через несколько лет он стал президентом", – рассказал Лексус.
Он также отметил, что на звонки пранкеров шоумену Зеленскому часто отвечал олигарх Игорь Коломойский, который в то время был фактическим работодателем будущего украинского президента.
"Когда мы ему (Зеленскому – ред.) звонили и не дозванивались, часто брал трубку Коломойский. Он сильно матерился, пытаясь защитить Зеленского. Видимо, думал, что ему звонят какие-то поклонники. Коломойский обещал натравить на звонящих "Правый сектор"* и говорил: "не звоните Зеленскому, я его крыша". Такое часто было", – рассказал пранкер.
Несколько раз Зеленский становился объектом розыгрышей Лексуса и Вована уже будучи президентом Украины.
"Один раз мы с Зеленским общались, когда он уже был президентом. У нас тогда создалось впечатление, что он находился под наркотическими веществами. Мы тогда общались с ним от имени (мэра Киева Виталия) Кличко. В другой раз мы ему звонили, когда он находился на КВН, тоже был очень "бодрым", – поделился Столяров.
*Террористическая организация, запрещена в России
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