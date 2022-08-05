https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html

Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"

Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию" - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился впечатлениями от общения с Владимиром Зеленским, которого он и его коллега по амплуа РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T12:39

2022-08-05T12:39

2022-08-05T12:39

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124074253_0:0:1907:1072_1920x0_80_0_0_aa821f2ecca5917a2e676808c993e365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился впечатлениями от общения с Владимиром Зеленским, которого он и его коллега по амплуа Владимир Кузнецов (Вован) разыгрывали по телефону несколько раз.По словам Столярова, в первый раз они связались с Зеленским, когда тот еще не был президентом Украины.Он также отметил, что на звонки пранкеров шоумену Зеленскому часто отвечал олигарх Игорь Коломойский, который в то время был фактическим работодателем будущего украинского президента."Когда мы ему (Зеленскому – ред.) звонили и не дозванивались, часто брал трубку Коломойский. Он сильно матерился, пытаясь защитить Зеленского. Видимо, думал, что ему звонят какие-то поклонники. Коломойский обещал натравить на звонящих "Правый сектор"* и говорил: "не звоните Зеленскому, я его крыша". Такое часто было", – рассказал пранкер.Несколько раз Зеленский становился объектом розыгрышей Лексуса и Вована уже будучи президентом Украины."Один раз мы с Зеленским общались, когда он уже был президентом. У нас тогда создалось впечатление, что он находился под наркотическими веществами. Мы тогда общались с ним от имени (мэра Киева Виталия) Кличко. В другой раз мы ему звонили, когда он находился на КВН, тоже был очень "бодрым", – поделился Столяров.*Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20190728/1117067791.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), общество