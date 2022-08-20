https://crimea.ria.ru/20220820/mesyachnaya-norma-osadkov-vypala-v-simferopole-za-neskolko-chasov-19-avgusta-1124231099.html

Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа

Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа

Месячная норма осадков выпала в районе аэропорта Симферополя в пятницу, на метеопосту Ангарского перевала на трассе Симферополь-Алушта-Ялта интенсивные осадки... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T11:39

2022-08-20T11:39

2022-08-20T11:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Месячная норма осадков выпала в районе аэропорта Симферополя в пятницу, на метеопосту Ангарского перевала на трассе Симферополь-Алушта-Ялта интенсивные осадки превысили августовскую месячную норму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.В пятницу очень интенсивный ливень прошел во второй половине дня в Симферополе, низинные участки города оказались подтопленными.Кратковременные интенсивные ливни ожидают в отдельных районах Крыма и в ближайшие дни, рассказали в гидрометцентре.Ангарский перевал находится на главной горной гряде Крыма, через него проходит электрифицированная междугородная трасса Симферополь-Алушта-Ялта с регулярным троллейбусным и автобусным движением. Высота перевала - 752 метра над уровнем моря.

https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html

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