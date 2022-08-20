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Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа
Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа
Месячная норма осадков выпала в районе аэропорта Симферополя в пятницу, на метеопосту Ангарского перевала на трассе Симферополь-Алушта-Ялта интенсивные осадки... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Месячная норма осадков выпала в районе аэропорта Симферополя в пятницу, на метеопосту Ангарского перевала на трассе Симферополь-Алушта-Ялта интенсивные осадки превысили августовскую месячную норму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.В пятницу очень интенсивный ливень прошел во второй половине дня в Симферополе, низинные участки города оказались подтопленными.Кратковременные интенсивные ливни ожидают в отдельных районах Крыма и в ближайшие дни, рассказали в гидрометцентре.Ангарский перевал находится на главной горной гряде Крыма, через него проходит электрифицированная междугородная трасса Симферополь-Алушта-Ялта с регулярным троллейбусным и автобусным движением. Высота перевала - 752 метра над уровнем моря.
https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html
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погода, симферополь, крым
Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа

Месячная норма осадков выпала в Симферополе и на Ангарском перевале в пятницу

11:39 20.08.2022 (обновлено: 11:42 20.08.2022)
 
© РИА Новости КрымПоследствия ливня в Симферополе
Последствия ливня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Месячная норма осадков выпала в районе аэропорта Симферополя в пятницу, на метеопосту Ангарского перевала на трассе Симферополь-Алушта-Ялта интенсивные осадки превысили августовскую месячную норму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
В пятницу очень интенсивный ливень прошел во второй половине дня в Симферополе, низинные участки города оказались подтопленными.
"За день 19 августа на метеостанции аэропорт Симферополь зафиксировано выпадение 42 миллиметров осадков - практически месячная норма. Очень сильный дождь прошел вчера в крымских горах в районе Ангарского перевала, там выпало 76 миллиметров при норме 72,8", - сообщили в ведомстве.
Кратковременные интенсивные ливни ожидают в отдельных районах Крыма и в ближайшие дни, рассказали в гидрометцентре.
Ангарский перевал находится на главной горной гряде Крыма, через него проходит электрифицированная междугородная трасса Симферополь-Алушта-Ялта с регулярным троллейбусным и автобусным движением. Высота перевала - 752 метра над уровнем моря.
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Заголовок открываемого материала
11:39Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа
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