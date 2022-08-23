https://crimea.ria.ru/20220823/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-avgusta-1124267396.html

Главные события и заявления дня: 23 августа

Главные события и заявления дня: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Главные события и заявления дня: 23 августа

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину. Сирия заявила о налаживании дипотношении с Донбассом в ближайшие дни. Украина прекратила действие... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T22:05

2022-08-23T22:05

2022-08-23T22:05

главное за день

крым

владимир зеленский (президент украины)

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину. Сирия заявила о налаживании дипотношении с Донбассом в ближайшие дни. Украина прекратила действие соглашения с РФ о параллельной работе энергосистем. ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы среди мирных. ВС РФ в ходе наступления вышли к админгранице Николаевской области. В Госдуме оценили влияние провокаций Украины на турсезон в Крыму. Зеленский снова "возвращает" Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сильнейшая засуха пришла в ЕвропуВ Европу пришла самая сильная за последние 500 лет засуха. Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии."Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", – сказал он, подчеркнув, как сложившаяся ситуация повлияла на энергетическую отрасль и логистику доставки грузов речным транспортом.Госдеп США призвал американцев срочно покинуть УкраинуГосдепартамент и американское посольство США в Киеве распространили сообщение о возможной активизации военных действий и призвали американцев, находящихся на территории Украины, немедленно выехать из страны. Также Госдеп дал рекомендации соотечественника, остающимся на Украине, как действовать в случае сигналов воздушной тревоги и ракетных ударов.Сирия заявила о налаживании дипотношений с Донбассом в ближайшие дниДипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве."В следующие дни либо недели мы увидим, будет обмен дипломатическими отношениями с республики Донецка и Луганска (ДНР и ЛНР – ред.)", – сказал сирийский дипломат.Украина прекратила действие соглашения с РФ о параллельной работе энергосистемКабмин Украины прекратил действие соглашения с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух государств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы среди мирныхТрое мирных жителей погибли, шестеро ранены. Такими предварительными данными поделились в Штабе терообороны ДНР и городской мэрии после массированных обстрелов ВСУ центра Донецка.По данным штаба, в результате обстрелов города украинскими боевиками 23 августа погибли трое мужчин. ВС РФ в ходе наступления вышли к админгранице Николаевской областиРоссийские войска в результате наступления в Херсонской области уничтожили подразделения ВСУ и вышли к админгранице Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Он также указал площадь территорий в Херсонской и Николаевской областях, над которыми союзными войсками установлен контроль. В Госдуме оценили влияние провокаций Украины на турсезон в КрымуПопытки провокаций не влияют на курортный сезон в Крыму. Об этом заявил член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры России Анатолий Тарасенко."Какие-то провокации и попытка вывести нас, крымчан, и гостей Крыма из равновесия – бесполезное действо, бояться нет смысла. И бархатный сезон я и мои коллеги ожидаем хороший, в том числе из-за хорошей погоды", – отметил Тарасенко.Зеленский снова "возвращает" КрымПрезидент Украины Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Об этом он заявил на саммите так называемой "Крымской платформы", который проходит во вторник в онлайн-формате.По его словам, это будет "реанимация мирового правопорядка".

https://crimea.ria.ru/20220823/aksenov-nazval-uchastnikov-krymskoy-platformy-posobnikami-terroristov-1124255633.html

https://crimea.ria.ru/20220823/krymchane-pozdravili-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti-1124265958.html

https://crimea.ria.ru/20220823/na-yugo-vostoke-kryma-nachalas-uborka-vinograda-1124260099.html

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

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главное за день, крым, владимир зеленский (президент украины), специальная военная операция рф на украине, украина, российская федерация (россия, рф), сирия