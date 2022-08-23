https://crimea.ria.ru/20220823/siriya-naladit-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ldnr-v-blizhayshie-dni---mid-1124263038.html

Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД

Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД

Дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T16:03

2022-08-23T16:03

2022-08-23T16:03

сирия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

политика

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве."В следующие дни либо недели мы увидим, будет обмен дипломатическими отношениями с республики Донецка и Луганска (ДНР и ЛНР – ред.)", – сказал Микдад.Он отметил, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республики, "поскольку моральный исторический фактор нас подталкивает на это".По словам сирийского дипломата, "Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, чтобы сохранить международное право, устав ООН", однако Запад использовал и устав, и международное право с целью "исказить всемирную картину ради своих узких интересов". При этом использовал Украину как орудие борьбы, что доказывает справедливость и законность специальной операции России на Украине, заметил министр.При этом Запад не должен опираться на свои военные силы в данном вопросе, поскольку в конечном итоге он проиграет, добавил министр.В то же время он высказал уверенность в том, что все те задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным в рамках проведения СВО, "будут выполнены в следующие дни либо недели".Комментируя прошедшие переговоры, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Сирия договорились продолжать "тесную координацию в ООН по отстаиванию принципов международного права". Он отметил, что это будет делаться в частности в рамках нового формата – "Группы друзей в защиту устава ООН", в которую входит уже более двух десятков государств."В этих рамках мы будем отстаивать приоритетность тех принципов, которые закреплены в уставе всемирной организации и которые сейчас подвергаются довольно агрессивным нападкам со стороны коллективного Запада, ведомого США", - сказал Лавров.О признании Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республики сирийское информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило 29 июня. Двумя неделями ранее начать необходимую для этого процедуру распорядился президент Сирии Башар Асад.

https://crimea.ria.ru/20220629/chto-dumayut-v-lnr-o-priznanii-respubliki-v-sirii--deputat-1123700944.html

https://crimea.ria.ru/20220629/siriya-obyavila-o-priznanii-nezavisimosti-dnr-i-lnr-1123698729.html

сирия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), сергей лавров