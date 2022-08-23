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Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД
Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД
Дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T16:03
2022-08-23T16:03
сирия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
политика
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве."В следующие дни либо недели мы увидим, будет обмен дипломатическими отношениями с республики Донецка и Луганска (ДНР и ЛНР – ред.)", – сказал Микдад.Он отметил, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республики, "поскольку моральный исторический фактор нас подталкивает на это".По словам сирийского дипломата, "Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, чтобы сохранить международное право, устав ООН", однако Запад использовал и устав, и международное право с целью "исказить всемирную картину ради своих узких интересов". При этом использовал Украину как орудие борьбы, что доказывает справедливость и законность специальной операции России на Украине, заметил министр.При этом Запад не должен опираться на свои военные силы в данном вопросе, поскольку в конечном итоге он проиграет, добавил министр.В то же время он высказал уверенность в том, что все те задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным в рамках проведения СВО, "будут выполнены в следующие дни либо недели".Комментируя прошедшие переговоры, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Сирия договорились продолжать "тесную координацию в ООН по отстаиванию принципов международного права". Он отметил, что это будет делаться в частности в рамках нового формата – "Группы друзей в защиту устава ООН", в которую входит уже более двух десятков государств."В этих рамках мы будем отстаивать приоритетность тех принципов, которые закреплены в уставе всемирной организации и которые сейчас подвергаются довольно агрессивным нападкам со стороны коллективного Запада, ведомого США", - сказал Лавров.О признании Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республики сирийское информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило 29 июня. Двумя неделями ранее начать необходимую для этого процедуру распорядился президент Сирии Башар Асад.
https://crimea.ria.ru/20220629/chto-dumayut-v-lnr-o-priznanii-respubliki-v-sirii--deputat-1123700944.html
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сирия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
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сирия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), сергей лавров
Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД

Сирия наладит дипломатические отношения с республиками Донбасса в ближайшее время - МИД

16:03 23.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада
Встреча глав МИД РФ и Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"В следующие дни либо недели мы увидим, будет обмен дипломатическими отношениями с республики Донецка и Луганска (ДНР и ЛНР – ред.)", – сказал Микдад.
Он отметил, что Сирия признала независимость Донецкой и Луганской народных республики, "поскольку моральный исторический фактор нас подталкивает на это".
По словам сирийского дипломата, "Россия доказала всему миру, что она честно относилась ко всем странам, чтобы сохранить международное право, устав ООН", однако Запад использовал и устав, и международное право с целью "исказить всемирную картину ради своих узких интересов". При этом использовал Украину как орудие борьбы, что доказывает справедливость и законность специальной операции России на Украине, заметил министр.
Делегация правительства Сирии в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:02
Что думают в ЛНР о признании республики в Сирии — депутат
"Мы сегодня стоим бок о бок с Российской Федерацией в ее справедливой, необходимой борьбе с силами неонацизма, поскольку это угрожает всему человечеству. <...> После того, как были выявлены западные силы и каким образом хотел Запад использовать Украину как наконечник копья против Российской Федерации, то становится ясно, что спецоперация российских вооруженных сил в Украине является справедливой и легитимной", – сказал глава МИД Сирии.
При этом Запад не должен опираться на свои военные силы в данном вопросе, поскольку в конечном итоге он проиграет, добавил министр.
В то же время он высказал уверенность в том, что все те задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным в рамках проведения СВО, "будут выполнены в следующие дни либо недели".
Комментируя прошедшие переговоры, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Сирия договорились продолжать "тесную координацию в ООН по отстаиванию принципов международного права". Он отметил, что это будет делаться в частности в рамках нового формата – "Группы друзей в защиту устава ООН", в которую входит уже более двух десятков государств.
"В этих рамках мы будем отстаивать приоритетность тех принципов, которые закреплены в уставе всемирной организации и которые сейчас подвергаются довольно агрессивным нападкам со стороны коллективного Запада, ведомого США", - сказал Лавров.
О признании Сирией независимости Донецкой и Луганской народных республики сирийское информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило 29 июня. Двумя неделями ранее начать необходимую для этого процедуру распорядился президент Сирии Башар Асад.
Делегация правительства Сирии в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:04
Сирия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР
 
СирияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ПолитикаСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)Сергей Лавров
 
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