https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html

Российские войска вышли к админгранице Николаевской области

Российские войска вышли к админгранице Николаевской области - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Российские войска вышли к админгранице Николаевской области

Российские войска в результате наступления в Херсонской области уничтожили подразделения ВСУ и вышли к админгранице Николаевской области, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T13:04

2022-08-23T13:04

2022-08-23T13:23

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска в результате наступления в Херсонской области уничтожили подразделения ВСУ и вышли к админгранице Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его данным, под контроль российских войск взято 36 квадратных километров территории Херсонской области. В результате наступления освобожден населенный пункт Комсомольское Николаевской области, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersonskoy-oblasti-rasskazali-o-soobschenii-s-krymom-posle-ataki-vsu-1124250916.html

https://crimea.ria.ru/20220821/voennye-rf-unichtozhili-bolee-100-vsushnikov-pod-nikolaevom-i-khersonom-1124240022.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф