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Российские войска вышли к админгранице Николаевской области - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Российские войска вышли к админгранице Николаевской области
Российские войска вышли к админгранице Николаевской области - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Российские войска вышли к админгранице Николаевской области
Российские войска в результате наступления в Херсонской области уничтожили подразделения ВСУ и вышли к админгранице Николаевской области, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T13:04
2022-08-23T13:23
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска в результате наступления в Херсонской области уничтожили подразделения ВСУ и вышли к админгранице Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его данным, под контроль российских войск взято 36 квадратных километров территории Херсонской области. В результате наступления освобожден населенный пункт Комсомольское Николаевской области, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersonskoy-oblasti-rasskazali-o-soobschenii-s-krymom-posle-ataki-vsu-1124250916.html
https://crimea.ria.ru/20220821/voennye-rf-unichtozhili-bolee-100-vsushnikov-pod-nikolaevom-i-khersonom-1124240022.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Российские войска вышли к админгранице Николаевской области

Минобороны: российские войска в ходе СВО вышли к админгранице Николаевской области

13:04 23.08.2022 (обновлено: 13:23 23.08.2022)
 
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские войска в результате наступления в Херсонской области уничтожили подразделения ВСУ и вышли к админгранице Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.
По его данным, под контроль российских войск взято 36 квадратных километров территории Херсонской области. В результате наступления освобожден населенный пункт Комсомольское Николаевской области, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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