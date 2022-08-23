https://crimea.ria.ru/20220823/popytki-provokatsiy-na-krymchan-i-turistov-ne-deystvuyut---ekspert-1124257354.html

Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт

Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт

Попытки провокаций не повлияли на курортный сезон в Крыму, туристы продолжают отдых на полуострове и планируют провести здесь бархатный сезон. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T16:48

2022-08-23T16:48

2022-08-23T16:09

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки провокаций не повлияли на курортный сезон в Крыму, туристы продолжают отдых на полуострове и планируют провести здесь бархатный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.По словам эксперта, сейчас на полуострове отдыхает много гостей и сезон с наступлением осени не закончится. На смену родителям с детьми и студентам приедут туристы, которые не ориентируются на учебный год. Представители туриндустрии возлагают на бархатный сезон большие надежды."По ряду причин сезон у нас сдвигается, весна и начало лета погодой нас не баловала. И бархатный сезон я и мои коллеги ожидаем хороший, в том числе из-за хорошей погоды. Я уверен, что люди приедут", - добавил Тарасенко.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе систем ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В выходные один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние дни нет. В минкурортов Крыма, в свою очередь, сообщили, что объекты размещения полуострова работают в штатном режиме. Туристы заезжают в отели и гостиницы, отдыхают на пляжах, обстановка в курортных регионах спокойная.

https://crimea.ria.ru/20220713/glava-rosturizma-otsenila-bezopasnost-otdykha-v-krymu-1123834505.html

https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, безопасность республики крым и севастополя