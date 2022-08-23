Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт
Член совета комитета ГД Тарасенко: попытки провокаций не влияют на курортный сезон в Крыму
© Фото из группы Вконтакте "НовоФедоровка"Пляжи поселка Новофедоровка
© Фото из группы Вконтакте "НовоФедоровка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки провокаций не повлияли на курортный сезон в Крыму, туристы продолжают отдых на полуострове и планируют провести здесь бархатный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.
"Какие-то провокации и попытка вывести нас, крымчан, и гостей Крыма из равновесия – бесполезное действо, бояться нет смысла. Из положительного – наш турбизнес в трудные времена становится более предприимчивый, переориентируется, открывает для себя новыми направлениями и учится по-новому работать. Мы и так закалены всеми этими санкциями, нормально себя при этом чувствуем. Нельзя спекулировать на подобной теме и сеять панику. Крым это крепость, он защищен", - подчеркнул он.
По словам эксперта, сейчас на полуострове отдыхает много гостей и сезон с наступлением осени не закончится. На смену родителям с детьми и студентам приедут туристы, которые не ориентируются на учебный год. Представители туриндустрии возлагают на бархатный сезон большие надежды.
"По ряду причин сезон у нас сдвигается, весна и начало лета погодой нас не баловала. И бархатный сезон я и мои коллеги ожидаем хороший, в том числе из-за хорошей погоды. Я уверен, что люди приедут", - добавил Тарасенко.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе систем ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В выходные один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние дни нет. В минкурортов Крыма, в свою очередь, сообщили, что объекты размещения полуострова работают в штатном режиме. Туристы заезжают в отели и гостиницы, отдыхают на пляжах, обстановка в курортных регионах спокойная.