Рейтинг@Mail.ru
Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220823/popytki-provokatsiy-na-krymchan-i-turistov-ne-deystvuyut---ekspert-1124257354.html
Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт
Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт
Попытки провокаций не повлияли на курортный сезон в Крыму, туристы продолжают отдых на полуострове и планируют провести здесь бархатный сезон. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T16:48
2022-08-23T16:09
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124122904_0:174:1034:756_1920x0_80_0_0_5e80c7991f9cd285c4368b05490ece2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки провокаций не повлияли на курортный сезон в Крыму, туристы продолжают отдых на полуострове и планируют провести здесь бархатный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.По словам эксперта, сейчас на полуострове отдыхает много гостей и сезон с наступлением осени не закончится. На смену родителям с детьми и студентам приедут туристы, которые не ориентируются на учебный год. Представители туриндустрии возлагают на бархатный сезон большие надежды."По ряду причин сезон у нас сдвигается, весна и начало лета погодой нас не баловала. И бархатный сезон я и мои коллеги ожидаем хороший, в том числе из-за хорошей погоды. Я уверен, что люди приедут", - добавил Тарасенко.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе систем ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В выходные один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние дни нет. В минкурортов Крыма, в свою очередь, сообщили, что объекты размещения полуострова работают в штатном режиме. Туристы заезжают в отели и гостиницы, отдыхают на пляжах, обстановка в курортных регионах спокойная.
https://crimea.ria.ru/20220713/glava-rosturizma-otsenila-bezopasnost-otdykha-v-krymu-1123834505.html
https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124122904_0:259:1035:1035_1920x0_80_0_0_1e6a719357fdb862612a9b5e8bb5b144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, крым, безопасность республики крым и севастополя
Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт

Член совета комитета ГД Тарасенко: попытки провокаций не влияют на курортный сезон в Крыму

16:48 23.08.2022
 
© Фото из группы Вконтакте "НовоФедоровка"Пляжи поселка Новофедоровка
Пляжи поселка Новофедоровка
© Фото из группы Вконтакте "НовоФедоровка"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Попытки провокаций не повлияли на курортный сезон в Крыму, туристы продолжают отдых на полуострове и планируют провести здесь бархатный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Анатолий Тарасенко.
"Какие-то провокации и попытка вывести нас, крымчан, и гостей Крыма из равновесия – бесполезное действо, бояться нет смысла. Из положительного – наш турбизнес в трудные времена становится более предприимчивый, переориентируется, открывает для себя новыми направлениями и учится по-новому работать. Мы и так закалены всеми этими санкциями, нормально себя при этом чувствуем. Нельзя спекулировать на подобной теме и сеять панику. Крым это крепость, он защищен", - подчеркнул он.
По словам эксперта, сейчас на полуострове отдыхает много гостей и сезон с наступлением осени не закончится. На смену родителям с детьми и студентам приедут туристы, которые не ориентируются на учебный год. Представители туриндустрии возлагают на бархатный сезон большие надежды.
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:44Туризм
Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
"По ряду причин сезон у нас сдвигается, весна и начало лета погодой нас не баловала. И бархатный сезон я и мои коллеги ожидаем хороший, в том числе из-за хорошей погоды. Я уверен, что люди приедут", - добавил Тарасенко.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе систем ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В выходные один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. Пострадавших от атак за последние дни нет. В минкурортов Крыма, в свою очередь, сообщили, что объекты размещения полуострова работают в штатном режиме. Туристы заезжают в отели и гостиницы, отдыхают на пляжах, обстановка в курортных регионах спокойная.
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:01Туризм
Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей
 
Радио "Спутник в Крыму"Туризм в КрымуКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота
17:46СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
17:23В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном
17:00Нанес 32 ножевых ранения: в Крыму вынесли приговор местному жителю
16:50В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
16:48Попытки провокаций на крымчан и туристов не действуют - эксперт
16:15Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР
16:12Украина разорвала соглашение с РФ о параллельных энергосистемах
16:03Сирия наладит дипломатические отношения с ЛДНР в ближайшие дни - МИД
15:38Сильнейшая за 500 лет засуха накрыла Европу – заявление Еврокомиссии
15:11Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
15:01Печальная статистика: в МЧС назвали число утонувших в Крыму
14:36Военные РФ уничтожили на Украине очередные образцы оружия из США
14:23Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
14:15ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР
14:08Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса
14:02На юго-востоке Крыма началась уборка винограда
13:58В Евпатории под суд пойдет глава ТСН за отсутствие пандуса для инвалидов
13:53ВСУ обстреляли Донецк артиллерией НАТО – есть жертвы
13:37В Херсоне попытались убить местного чиновника
Лента новостейМолния